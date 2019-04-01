في أقل من 24 ساعة .. رئيس مصلحة الجوازات والجنسية يتراجع عن تصريحاته

أخبار ليبيا 24 – خاص

حصلت أخبار ليبيا 24 من مصادرها على تعميم عاجل صدر اليوم الإثنين عن رئيس مصلحة الجوازات والجنسية عميد جمعة غريبة يطلب فيه إيقاف تصوير المواطنين لغرض الحصول على جواز إلكتروني .

واستثناء التعميم التصوير على الحالات ذات الطابع الاستعجالي، ويعد هذا التعميم تناقض على ما قامت به المصلحة من إجراءات وإعداد خطة لتصوير المواطنين من خلال جدول تم تعميمه على وسائل الاعلام وفروع ومكاتب وأقسام الجوازات استبشر به المواطنين خيرًا .

وكان عميد جمعة غريبة في حوار حصري لوكالتنا، قال إن الأزمة في انفراج، ونتسأل كيف لرئيس مصلحة الجوازات والجنسية بإدارتها يضع خطه ويعلن عنها ويبدءا تنفيذها ثم يتراجع عنه معللا ذلك بخلل في النظام .

وكانت أخبار ليبيا 24 قد نشرت اليوم الإثنين نص الحوار الذي أجرى مع بن غربية، وأن مثل هذا الإجراء والتخبط ستكون له تبعات وخيمة خصوصًا وأن فروع وأقسام الجوازات فد باشرت باستلام إجراءات المواطنين ومنها من قام بإعداد كشوفات التصوير لأسبوعين قادمين .

فهل سيتحمل رئيس مصلحة الجوازات والجنسية تبعات قراراته وما يترتب عليها من نتائج ؟