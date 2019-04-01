مدير أمن بنغازي يشيد بدور الأجهزة الأمنية لدعم الخطة المرورية

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز، اجتماعًا أمنياً موسعًا بحضور رئيس الخطة الأمنية بنغازي الكبرى، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير الإدارة العامة للبوابات .

وجاء هذا الاجتماع، من أجل زيادة مهام ودور الأجهزة الأمنية المختلفة لدعم الخطة الأمنية المرورية ولتسهيل حركة المرور خاصة أمام المرافق المهمة مثل المصارف حتى يشعر المواطن بالأمن والسلامة المرورية.

كما نوقشت عديد النقاط المتعلقة بالوضع المروري والحالة التي وصلت إليها المدينة، إضافة إلى عدد من المواضيع التي تتعلق بسير عمل رجل الأمن على الوجه الأنجح.

وقد استمع مدير الأمن للملاحظات التي قدمت وأبدى وجهة نظره حولها ورؤيته في حلحلة مشاكل الأزدحام بالمدينة، مؤكدًا على ضرورة تكاثف أبنائها أولاً والتفافهم حول مؤسساتهم الأمنية والانصياع لأوامرها ومساندتها لتكون كلمتهم واحدة.