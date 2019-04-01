مباشرة العمل بغرفة العلميات الأمنية ووحدة الشرطة النسائية في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

باشر أعضاء غرفة العمليات الأمنية الرئيسية وأعضاء مُساعدية الشؤون الأمنية ووحدة الشرطة النسائية اليوم الإثنين العمل بمقراتها الجديدة بعد افتتاحها .

وكان مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز قد افتتح المقرات الجديد أمس الأحد، وذلك بجهود وتحت إشراف قسم أشغال الشرطة بالمديرية .

ويأتي هذا العمل من ضمن مواصلة جهود الأقسام التابعة للمديرية، وتنفيذاً لمخطط عمل المديرية، والذي ما هو إلا سليل برنامج عمل الأقسام التابعة لها وترجمته في أرض الواقع.

وحضر الافتتاح أمس الأحد مدير مصنع ملابس الشرطة، ورئيس الخطة الأمنية بنغازي الكبرى، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير منفذ مطار بنينا، ومدير الإدارة العامة للاتصالات، ورئيس قسم أشغال الشرطة بالمديرية، ورئيس قسم المرور والتراخيص.