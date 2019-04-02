ليبيا تقوّض الانتشار الدعائي الكاذب للتنظيم الداعشيّ

بقلم / علي إبراهيم

بعد تزايد التشديدات الأمنيّة في ليبيا بغية منع انتشار الخطر الداعشيّ وحماية الشّباب من الوقوع في شباك التّجنيد، حاول التّنظيم ابتكار وسائل جديدة وطرق أكثر سهولةً تسمح له بالحفاط على مكانته الإرهابيّة في ليبيا والتهرّب قدر المستطاع من السّلطات الأمنيّة والعسكريّة.

ومن ضمن الاستراتيجيّات العديدة الّتي ابتكرها التّنظيم كان أخطرها لجوء “داعش” إلى تخفيف شروط الانضمام إليه والتخلي عن صرامته المعهودة في قبول العناصر التي تبايعه.

لقد تخلّى التنظيم عن فكرته المتشدّدة المتعلّقة بالانخراط التنظيمي الالزاميّ تاركًا المجال أمام المتعاطفين معه لارتكاب عمليات إرهابية فردية، وأعمال عنف تحت مسمى “الجهاد” داخل المناطق التي يتواجدون بها، من دون إعلان البيعة المباشرة للتنظيم أو الالتزام بالسفر إلى معسكرات التنظيم.

وهو ما أدى إلى زيادة عدد العناصر الإرهابية التي تبايع التنظيم، وتقوم بتنفيذ عمليّات إرهابية لتحقيق أهدافه، وهو ما ظهر في عدد من العمليات الإرهابية النوعية بداخل المدن اللّيبيّة ضدّ قوّات الشرطة والجيش.

ولكنّ هذه الاستراتيجيّة الجديدة الهادفة إلى نشر الفوضى في قلب الكيان اللّيبيّ وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، واجهتها الدّولة بصرامةٍ أكبر وبعزمٍ أشدّ، ولا سيّما أنّ أجهزة الاستخبارات استطاعت بفضل يقظتها وذكائها أن تضرب الذراع الأساسيّ لهذا التّنظيم، ألا وهي قدرته الدعائية القائمة أساسًا على الوسائل التكنولوجية من مواقع الإنترنت والإصدارات الدورية ومقاطع الفيديو المصورة.

لقد مكّنت هذه الوسائل، في السابق، التنظيم من إقناع بعض العناصر المتطرفة في مناطق متعددة حول العالم بقدرته وإمكانياته الضخمة، والترويج لأفكاره وتوسيع نطاق الفئات التي يمكن أن تنضم إليه في ظل تلك المقومات التي يمتلكها، ما ساهم في تشكيل “الخلايا النائمة” التي بدأت في تنفيذ توجيهات التنظيم وأجندته. ولكن، اليوم، باتت هذه الوسيلة في عداد الموتى، إذ إنّ ليبيا استطاعت تقويض الانتشار الدعائي الكاذب للتنظيم وجذب الشباب إليها بغية دعمها في حربها ضدّ الإرهاب.