لضحايا “داعش” المحررين جروح تنزف مع كل ذكرى

بقلم / علي إبراهيم

ربما ظن العالم أن من فظائع “داعش” ما يكفي لوصف التنظيم كالأكثر همجية ووحشية, وربما ظن المراقبون أن مع قسوة التعديات التي اختبرتها الأنسانية في عهد داعش, يستحيل استيعاب أي مزايدة على الجرائم التي ارتكبت والحقوق التي انتهكت .

كم تمنى المحللون أن تكون القصص المروعة عن حقيقة “داعش” منتهية مع استئصال التنظيم الأرهابي من آخر جيوبه, ولكن للأسف واستكمالا لحقارة الجماعة, كشفت المزيد من الشهادات المؤلمة مع تحرير وهروب العديد من المختطفين لدى داعش .

رغم المآسي والصعوبات المتتالية التي تحملتها الشعوب تحت استبداد داعش, لم يعتاد ضحاياه على الألم يوما ولم يتحصن الأهالي ضد التعسفات المتكررة بحقهم, فلقد ذاقوا الأمرين وعانوا الويلات وبقيوا يتوقون الى ما قبل داعش حيث عاشوا بكرامة مستترين بدينهم الإسلامي المسالم ومتمسكين بحريتهم بتطبيق تعاليمه باعتدال ودون تشدد أو تطرف.

أما اليوم, ومع خروج دفعة كبيرة من ضحايا “داعش” من جحيم التنظيم, تتصاعد الصرخات وتروى القصص وتذبح قلوب المستمعين من وطأة هولها.

من جديد، تطل أدلة تظهر الفظاعات التي كان يرتكبها مسلحو تنظيم داعش الإرهابي بحق المدنيين في سوريا والعراق، منها الاستعباد الجنسي بحق فتيات لم يتجاوزن سن العاشرة.

وخرجت سيدة أيزيدية، في الأيام الأخيرة، كما مئات المدنيين الذين تم إجلاؤهم من جيب “داعش” الأخير في قرية الباغوز السورية لتروي جانبا من الفظاعات التي لحقت بطفلة من أسرتها.

وتحدثت عن ابنة شقيقها التي خطفت مع غيرها من الأيزيديات عام 2014 بعدما دفنوا الرجال أحياء في مقابر جماعية. ولسوء حظ هذه الطفلة, فقد كانت تعتبر وفق “المعايير الداعشية” من بين “الأكثر القيمة”، أي النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 10- 20 عاما، وجرى استبعادهن جنسيا من قبل العناصر البارزين في داعش.

وبعد أشهر، علمت من صديقة لها أنها رأتها وكانت حاملا، بالرغم من سنها الصغيرة، في علامة تظهر الوحشية التي تعامل بها التنظيم الإرهابي مع الفتيات القاصرات.

من جانبه، قال زياد أفدال، وهو مدرس سابق يدير منازل آمنة للأيزيديات الهاربات من داعش: “لا تقتصر البشاعة على كون الطفلة حاملا، فربما تعرضت الفتيات الصغيرات إلى الاغتصاب 100 مرة من قبل رجال قبل أن يحملن”.

وتحدثت العمة البالغة من العمر 29 عاما، عن بيعها في أماكن مختلفة وإجبارها على الزواج عدة مرات، وتعرضها للاعتداء، وصولا إلى تهديدها باغتصاب طفلتيها، فضلا عن ضربهن بكوابل الكهرباء.

وقالت: “لا أعرف كم مرة تم بيعي”.. وروت: “رجل واحد اشتراني لمدة ثلاثة أيام، ثم باعني مرة أخرى.

احتجزوني تحت الأرض لمدة شهرين، لدرجة أن ظلمة المكان لم تساعدني على معرفة الليل من النهار”.

نعم, أن هؤلاء الضحايا اليوم أحرار, ولكن كابوس العيش في كنف داعش سوف يطاردهم مدى الحياة, وسوف تنزف جروحهم مع كل ذكرى.