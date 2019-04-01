بعد توقف دام أربع سنوات .. تشعيل معمل الغاز بحقل الراقوبة من جديد

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أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد توقف دام لأكثر من أربع سنوات تمكن العاملون بحقل الراقوبة من تجهيز وتشغيل معمل الغاز بطريقة آمنة وسليمة بعد إنجاز عمرة سنوية للمعمل خلال شهر إبريل عام 2018  .

وقال مراقب الحقل “محمد امريض”: إن إعادة تشغيل المعمل تمت للتأكد من جاهزيته، وتحليل وتحديد المشاكل الفنية للتوربينة الغازية Gt-1203 و معالجتها، هذا بالإضافة إلى صيانة منظومة تجفيف الغاز.

وأضاف “امريض” أنه تم إجراء عملية تشغيل تجريبي للمعمل والنتائج كانت ناجحة وإيجابية مؤكداً على أن استمرارية تشغيل المعمل متوقفة على ضمان استقرار إمدادات الكهرباء.

وأشار “امريض” إلى أن المعمل سيسهم في رفع معدلات إنتاج النفط الخام والمكثفات وخفض معدلات الغاز المحروق بشكل فعال وسيعمل أيضاً على إمداد منظومة الرفع بالغاز الجاف المعالج وتحسين الوضع التشغيلي لهذه المنظومة.

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