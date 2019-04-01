اللّيبيّون يقفون في صفّ الدّولة لمواجهة داعش

بقلم / علي إبراهيم

لقد سيطر التنظيم الإرهابي “داعش” على الأراضي الليبيّة وفرض “قوّته” عليها، فهيمن الشبح “الداعشيّ” على الأجواء الليبيّة وقوّض حريّة المواطنين واضعًا قيودًا على حريّتهم وحياتهم .

لقد بات الليبيّون يتصارعون بين جهتين : الدّولة الليبيّة التّي تعمل المستحيل للحفاظ على سلامة المواطنين وأمن ليبيا، والتّنظيم “الداعشيّ” الّذي يدّعي القوّة، والنصر، والاستمراريّة.

انقسم المواطنون بين مجموعتين : مجموعة أولى، وهي الأكبر عددًا وحجمًا، وقفت يدًا واحدة مع الدّولة في وجه الإرهاب الداعشيّ الّذي بات يفتك بالبلاد ويدمّرها معنويًّا وماديًّا.

ومجموعة ثانية، ضعيفة، ضئيلة العدد والحجم، هشّة، مهترئة الجذور وضعيفة القوى، وقفت مع التنظيم الإرهابيّ “داعش” بعد أن وقعت في فخّ عناصره الذّين استخدموا أسلوب الترعيب والترهيب للمّ أكبر عدد ممكن من المواطنين الموالين له.

لقد وقع هؤلاء المواطنين الساذجين بين أيدي الإرهاب ظنًّا منهم أنّ داعش سيكون خلاصًا لهم في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة المترديّة في البلاد. ولكنّ الإرهاب “الداعشيّ” لا يعرف الرّحمة، إذ ترتكز مبادؤه على الشرّ والقتل والدّمار وغيرها من أوجه الترهيب والفساد.

لقد استغلّ “داعش” ضعف المواطنين وخوفهم بغية تنفيذ أجندته الداعشيّة الإجرامية، لكنّ الدّولة لم تقف مكتوفة اليدين أمام هذا الظلم والاستبداد.

فقد استفادت من عون المواطنين الذّين وقفوا في صفّها ونظّمت الحملات والعمليات التّي هدفت من خلالها إلى وضع حدّ نهائيّ لداعش المستشري في البلاد.