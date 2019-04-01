دربي الأهلي بنغازي والهلال ينتهي سلبيًا

أخبار ليبيا 24 – خاص

حسم التعادل السلبي، ديربي الأهلي بنغازي والهلال، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب شهداء بنينا، لحساب الجولة العاشرة للمجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة تنافس كبير بين الفريقين خاصة وسط الملعب، ونجح مدرب الهلال ناصر الحضيري في الحد من خطورة لاعبي وسط الأهلي بنغازي خاصة عبد الله العرفي .

وكانت أبرز فرص المباراة في الدقيقة 28 من الشوط الأول حين اصطدمت كرة لاعب الأهلي محمد فتحي بعارضة خالد المسماري.

وشهد اللقاء خروج لاعب وسط الهلال حمزة الزوي، بالبطاقة الحمراء قبل النهاية بـ5 دقائق فقط.

بهذه النتيجة رفع الأهلي بنغازي رصيده إلى 22 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بينما أضاف الهلال نقطة لرصيده ليصبح في المركز السادس بـ 16 نقطة.