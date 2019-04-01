نظرًا لتأخير التنفيذ .. الثني يحيل ملف صيانة جامعة بنغازي للجنة إعادة الاستقرار

نظرًا لتأخير التنفيذ .. الثني يحيل ملف صيانة جامعة بنغازي للجنة إعادة الاستقرار

أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الإثنين جولة داخل جامعة بنغازي في منطقة قاريونس للإطلاع على سير أعمال الصيانة الجارية بالكليات والإدارة العامة والمرافق الخدمية بالجامعة.

وأبدى الثني امتعاضه الشديد من التباطوء في تنفيذ مشاريع صيانة الجامعة رغم توفر الغطاء المالي من قبل الحكومة.

وانتقد بشدة تعدد اللجان المشرفة على مشاريع الجامعة ما تسبب في هذا التأخير في استكمال أعمال الصيانة للمباني المتضررة من قبل الجماعات الإرهابية .

وانتقد رئيس الحكومة البحث عن مصادر تمويل لمشاريع الجامعة رغم صرف الحكومة لخمسين مليون دينار لصالح الجامعة واستعدادها لصرف المزيد في حال تقدمت نسب الإنجاز في أعمال الصيانة.

وفي هذا الصدد، أصدر الثني تعليماته المشددة لإحالة كافة مشاريع الجامعة لمجلس الوزراء، وذلك لتضمينها ضمن مشاريع إعادة الاستقرار لبنغازي ضمانا للإسراع في الإنجاز وفقا للمواصفات المطلوبة.