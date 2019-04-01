بخصوص زيارة رواتب المعلمين .. الثني : الحكومة ستصرف القيم الجديدة في حال توفر الغطاء المالي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني صباح الإثنين زيارة إلى مكتب الخدمات التعليمية بنغازي، والتقى مدير المكتب ومدراء المناطق التعليمية بالمدينة إضافة إلى عدد من مدراء الإدارات والمكاتب والمدارس لمناقشة سير العملية التعليمية في المدينة.

وناقش الثني خلال الاجتماع سير العملية التعليمية والاستعدادات الجارية للامتحانات النهائية لمختلف المراحل .

وبحث متطلبات مختلف المؤسسات التعليمية من وسائل لازمة للعملية التعليمية، إضافة إلى المعدات والمقاعد والقرطاسية وغيرها من احتياجات.

و بحث مختلف مشاريع قطاع التعليم التي تنفذها الحكومة المؤقتة، ولجنة إعادة الاستقرار إلى بنغازي، من صيانة وإنشاءات ساهمت في حلحلة المختنقات التي كان يعاني منها القطاع بسبب تدمير عدد من المؤسسات التعليمية من قبل الجماعات الإرهابية، واستغلال عدد آخر منها من قبل النازحين.

وردا على استفسارات طرحت حيال جدول المرتبات الذي تضمنه قانون التعليم الجديد “الزيادة”، أكد أن مجلس الوزراء معني بتنفيذ أية قوانين يقرها مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحكومة ستصرف القيم الجديدة منذ تاريخ صدور القانون في حال توفر الغطاء المالي .

وأبدى الثني العديد من الملاحظات التي سجلها خلال زياراته المتعددة لعدد من المؤسسات التعليمية، ناقلا شكاوى أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات وأولياء الأمور حيال النظافة والتكدس الطلابي وغيرها من النواقص، لافتًا إلى أن الحكومة المؤقتة لم تتوان عن تقديم الدعم لقطاع التعليم الذي يعد أحد أولوياتها إلى جانب قطاع الصحة والأمن.