مجلس النّواب يقرر تشكيل لجنة لتمثيله في الملتقى الوطني وأخرى لمتابعة السّجناء

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

استأنف مجلس النّواب، اليوم الإثنين، جلسته الرسميّة، برئاسة رئيس مجلس النّواب ” عقيلة صالح ” بحضور النّائب الأول ” فوزي النويري ” وقرابة تسعين نائبًا.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ” عبدالله بليحق ”، إن المجلس استهل جلسته بمناقشة الملتقى الوطني الليبي المزمع انعقاده بمدينة غدامس، برعاية البعثة الأممية في ليبيا في الرابع عشر من الشهر الجاري، وقرر تشكيل لجنة تمثله للمشاركة في الملتقى الوطني الليبي .

وأوضح ” بليحق ” أن مجلس النواب ناقش في جلسته اليوم كذلك، مسألة أوضاع السجناء، في عدد من المناطق، بناء على عدد من الشكاوى التي وردت إلى لجنة الداخلية بالمجلس.

وأضاف أن مجلس النواب، قرر تشكيل لجنة مكونة من رؤساء لجان الداخلية والدفاع والأمن القومي والعدل وحقوق الإنسان؛ من أجل متابعة أوضاع السجناء مع وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة، وبذلك علقت الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء.