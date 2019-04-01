آغا: الفساد لايحتاج عيون “سلامة”

أخبار ليبيا24ــ خاصّ

قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء “رمزي آغا”، إن العبث واضح وأن الفساد لا يحتاج إلى عيون البعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة” لكي نراه .

وفي تدوينة لــ “آغا” عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك” أوضح خلالها أن أكثر من سبعة مليار دينار تصرف كمرتبات لوزارتي الدفاع والداخلية، وأربعة مليار وثمانمئة مليون تصرف كدعم للمحروقات، مشيرا إلى أن نصفها يتم تهريبها عبر الحدود.

وأضاف رئيس اللجنة، أن ذلك يحدث وفقا لما تم إقراره من قبل المجلس الرئاسي، ووفقا لما فرضه المجتمع الدولي من حكومة الأمر الواقع، وتمكينه من موارد الدولة متجاهلا القوانين والشرعية.

وقال المسؤول في مركزي البيضاء :”إن غسان سلامة هو مجرد موظف في الأمم المتحدة وهو لن يخرج عن الإطار الذي وضعه المجتمع الدولي والذي لن يكون لصالح ليبيا”.

وتابع آغا:”سلامة مجرد ورقة سترمى في سلة المهملات عند نهاية خدمته لذلك، الموضوع لايحتاج للانبطاح والتنازلات ومحاولات الاقتراب منه ونيل رضاه وتفخيمه”.