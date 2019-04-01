السويحلي والأهلي طرابلس وأساريا يشاركون في البطولة الأفريقية للكرة الطائرة

أخبار ليبيا24- خاص

وضعت قرعة بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة فريق السويحلي على رأس المجموعة الثالثة فيما حل الاهلي طرابلس في المجموعة الأولى وجاء أساريا في المجموعة الرابعة وستقام البطولة في بالقاهرة في نسختها 38

وجاءت المجموعات على الشكل التالي:

المجموعة الأولى: الأهلي المصري – الأهلى طرابلس – أس أنجيس العاجي – البوليس البوتسواني – الأسمنت الإثيوبي.

– المجموعة الثانية: سموحة المصري– الاتحاد المصراتي – جيساجارا الرواندي- جامعة كريستيان أوغندا – جندارميري المدغشقري.

– المجموعة الثالثة: السويحلي الليبي – روكونزو البورندي – ولايتا ديتشا الإثيوبي – السجون الكيني – الأمل الكونغولي – فاب الكاميروني.

– المجموعة الرابعة: الخدمات العامة الكيني – جامعة زيمبابوي – فاج الغيني- مونجازا الكونغولي – نيمو ستار الأوغندي – اساريا الليبي.

يشار إلى أن البطولة تنطلق اليوم الاثنين 1 أبريل وتتواصل الى يوم 10 أبريل الجاري .