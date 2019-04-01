رئيس مصلحة الجوازات والجنسية العميد جمعة غريبة في حوار مع “أخبار ليبيا24”: من خلالكم أطمئن المواطن أن الحلول قادمة وستكون جذرية 

أخبار ليبيا24- خاصّ

مشكلة التحصل على جواز سفر في ليبيا، تعدّ من أكبر المشاكل والمعضلات، التي تواجه المواطنين، ورغم مرور أعوام على إصدار الجواز الإلكتروني، إلا أنّ عددا كبيرا من المواطنين الليبيين، لم يتحصلوا على هذا المستند الذي يكلفه لهم الدستور، بسبب أعطال في المنظومة المبتكرة، وأخرى في نقص الخام وغيرها من المشاكل التي حالت دون توفره، بسهولة ويسر للمواطنين، والتقت “أخبار ليبيا24” رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد “جمعة حاجي غريبة” في هذا الحوار الحصري، فإلى نصّ الحوار:

كرئاسة للمصلحة هل تصلكم ملاحظات من المواطنين والمسؤولين وإدارة وأقسام التفتيش عن التجاوزات التي تحصل في الفروع، هناك فروع ضرب فيها الفساد منتهاه ويطلق على أحدها فرع إدفع لي دلالة على ذلك؟ وما هي الخطوات المتخذة من قبلك بشأنها؟

نحن كلفنا العميد “حمدي العبيدي” معاون بالمنطقة الشرقية وكلفنا العميد “محمد فرج” معاون بالمنطقة الغربية، أنا كرئيس مصلحة لا أستطيع أن أغطي كل الفروع والأقسام أو السيطرة أو المراقبة، فهذه مسؤولية تترك للعميد المعاون فهو المسؤول وهو من ينقل المواضيع والمشاكل بأمانة وشفافية؛ لأنه عندما تصلنا المعلومة صحيحة نستطيع أن نخرج بقرار صحيح والعكس، وتطرقت لهذه المواضيع بأمانة مع العميد “حمدي” وأبلغته أن هناك فروعا بالمنطقة، من يدفع يتم إجراءات استخراج جواز سفره والعميد “حمدي” موجود ويمكنك كصحفي أن تسأله، وستشكل لجان للتحقيق وسيحاسب كل من استغل هذه الظروف، وسنتخذ إجراءات صارمة وأقصى العقوبات في كل من يرتشي، نحن ما وجدنا إلا لخدمة الموطن أينما كان بتكاثفنا سنقضي على هذا الفساد، ونصل لبر الأمان وستلاحظون الفرق قريبًا جدًا.

المواطن يتوجه لمن إذا أراد تقديم شكوى؟

لدينا مكتب للعلاقات يستطيع المواطن التقدم بالشكاوى له، ونحن مكاتبنا وقلوبنا مفتوحة للمواطن البسيط، وهناك مكاتب للتفتيش والمتابعة وهذا ملف أمامي خاص للتفتيش والمتابعة .

لاحظت وجود مواطنين يتوجهون لك كرئيس مصلحة وتستقبلهم وتعتمد إجراءاتهم شخصيا أعتقد أن العمل لايسير بشكله الصحيح ولديك مشاكل إدارية لأن هذا اختصاص لضباط آخرين؟

أنا جزء من المواطنين ولكن أنا كمظلة تحتمي بها الفروع والأقسام؛ نتيجة نقص في الإجراءات أو حالات خاصة، فهي مركزية وبيد رئيس المصلحة ليس لعدم الثقة، بقدر ما هي تحديد للمسؤولية كجواز السفر الضائع أو التالف .

أسألك عن المنظومة وتعطلها والإرباك الذي يحصل للمواطن نتيجتها ؟

نحن بصدد التعاقد، وكنا في اجتماع مع ديوان المحاسبة والشركة المسؤولة عن المنظومة والمسؤولين عنها في مصلحة الجوازات والجنسية .

اسمح لي أنا كمواطن لا يهمني الاجتماعات بقدر ما تعنيني النتائج، نريد موعد محدد لحل المشكلة ؟

بعون الله في القريب العاجل نحن في حاجة لحل جذري، في كل قطاع هناك سلبيات وإيجابيات ولابد أن نعترف ونعلن عن سلبياتنا لنتفاداها، ولابد أن نطرحها للرأي العام والجهات المسؤولة، والحقيقة سواء المجلس الرئاسي أو وزير الداخلية متعاونين معانا في التعاقد مع الشركة الألمانية فيما يخص تحديث النظام.

تقديرا كم سيتغرق ذلك ؟

ما لايقل عن خمس إلى ست أشهر .

ألا تعتقد أن هذه فترة طويلة نسبيا؟

نعم، ولكن نحن استلمنا تراكمات وعوائق إدارية كثيرة لا يمكن الخوض في تفاصيلها ونسعى بقدر الإمكان في أقصر وقت لحلها .

البطاقات الشخصية الإلكترونية لماذا لم يتم العمل بها إلى الآن خصوصا وأن المنظومة مدرجة بها؟

يرجع ذلك للتراكمات وهي كم هائل وعدم معرفة ماسبق بأمور الجوازات والجنسية ونتحمل مسؤولية من سبقنا، لكن نسعى لحلول كما ذكرت لك، وستكون حلول جذرية ومن خلال “أخبار ليبيا24” أطمئن المواطن البسيط أن الحلول قادمة وستكون جذرية، وأتمنى أن نصل لأن نلتقي بالمواطن في الشارع وعند سؤاله هل لديك جواز سفر وعندما يجيب بالنفي، أطلب منه القدوم إلى المصلحة للحصول على جواز سفر، فالجواز من حق المواطن كفله الدستور والقانون .

تناقلت بعض القنوات والوكالات وصفحات التواصل الاجتماعي أنكم استلمتم عدد اثنين مليون جواز ما مدى صحة هذا الخبر؟

نحن تعاقدنا على اثنين مليون وأربعمئة ألف جواز سفر ولم تصل بعد إلا كميات بسيطة

، حيث أن عدد اثنين مليون جواز من الشركة النمساوية، والأربعمئة ألف من الشركة الألمانية .

يقال إن الجواز النمساوي لا يمكن طباعته على الطابعات الألمانية؟

غير صحيح، هذا الكلام عارٍ عن الصحة اشترطنا على الشركة الألمانية أن تطبع نفس الجواز النمساوي، وكان شرط أساسي والطابعات تعمل على الجواز الألماني والنمساوي بتحوير بسيط وعن طريق فنيي المصلحة ولا يستغرق التحوير أكثر من ساعات .

أنتم متهمون بتفضيل منطقة على أخرى من حيث كميات الجوازات وعدد ساعات فتح المنظومة؟

أنا أقف على مسافة واحدة من الجميع، وأنا لخدمة المواطن إينما وجد وتهمني مصلحة المواطن، وسأعطيك دليل وصلني عدد سبعة آلاف نسخة من جواز السفر من ألمانيا سلمت عدد خمسة آلاف نسخة للمنطقة الشرقية وهذا مثبت مستنديا ويمكنك أن تجري لقاء مع معاون المنطقة الشرقية، وتسأله فأين التحيز هنا للمنطقة الغربية أو الجنوبية.

مباحث الجوازات، وانتشار الهجرة غير شرعية والاتجار بالبشر العابرين من ليبيا إلى أوروبا لماذا لم يتم تفعيلها؟

مباحث الجوازات مفعلة ولكن ليس بالقدر الكافي، الحقيقة وأنت تعرف الظروف الاستثنائية للبلاد وتحتاج لإمكانيات والقضاء على الهجرة غير شرعية وكل هذا يحتاج للإمكانيات .

ما تعليقك على حصول الأجانب على جوازات السفر الإلكترونية بينما المواطن الليبي يعاني؟

نحن نتعامل مع إجراءات ومستندات ومنظومة هناك خروقات بعدد قليل، وتكتشف لاحقا ويتم معالجتها ولكن بالنسبة للجواز الإلكتروني لا يستطيع أي موظف بالجوازات استخراجه إلا عن طريق المنظومة، والمنظومة موجودة لدى مشروع الرقم الوطني نحن نطلب شهادة ميلاد المواطن ووالده وجده، لنتأكد من الإجراءات مستنديا لصعوبة إمكانية تزويرها كلها ونطابق بالمنظومة قبل أن يتم التصوير .

البرنامج المعد من قبلكم خلال المرحلة المقبلة هل سيشمل كل الفروع والأقسام ؟ وهل اشترطتم أن تكون لدى الفرع أو القسم المنظومة رقم 2 ؟

نعم، سيكون التوزيع على كل الفروع والأقسام ولابد من تفعيل الجواز من خلال المنظومة رقم 2، ولكن أن يستلم المواطن جوازه دون تفعيل هذا لن يتكرر نحن نخدم المواطن ونخدم الناحية الأمنية .

ما ذنب المواطن لعدم تفعيلكم للمنظومة الأمنية أو المنظومة رقم 2 ؟

نحن لدينا حلول، الفروع والأقسام التي لا توجد بها المنظومة رقم 2 تستلم إجراءات المواطن وتقوم بإدراجها في المنظومة رقم 2 في أقرب فرع تعمل فيها المنظومة ثم يستكمل المواطن إجراءاته، الحلول دائما موجودة ولن ترهق المواطن ونحن في إطار تحديث المنظومة، وللأسف هذه تراكمات سابقة والتطوير والتحديث القادم سينهي كل هذه المشاكل، نحن نتحدث عن هذه الفترة إلى حين تحديث النظام وسيضاهي التطور الحاصل في العالم وأن يتم تصوير 25000 الجواز الإلكتروني في اليوم وهناك دورات خارجية لأعضاء الجوازات وهذا من ضمن بنود العقد إذ لابد من تطوير العنصر البشري .

الجواز الإلكتروني لا يستطيع أي موظف بالجوازات استخراجه إلا عن طريق المنظومة، والمنظومة موجودة لدى مشروع الرقم الوطني

بعض المنظمات الإنسانية من أطباء من الخارج يرغبون بتقديم المساعدة في ليبيا للمستشفيات ولكن صدموا بالبيروقراطية من حيث الموافقات والتأشيرات ونحن بحاجة لهؤلاء الأطباء خصوصا وأنهم يقدمون خدمات مجانية؟

هي ليست بيروقراطية، أنا استلمت تراكمات ووجدت تزويرات في التأشيرات وأنا لا أسمح بأي اختراق لكامل التراب الليبي، أمن البلاد خط أحمر هل تعلم أن في بنغازي الأجنبي يدفع مبلغ 500 دولار، وتدخل مهما كانت صفتك هذا عن طريق استثمار القوات المسلحة، وللأسف أقول ذلك على مضض وهو ليس من اختصاصها تحت أي بند من البنود، أنا جعلت إجراءات الاستجلاب (مركزي) لتحمل المسؤولية ومن بنغازي عندما يبعث لي أى إجراء سليم عن طريق الفاكس الساعة العاشرة صباحا صدقني الساعة العاشرة وثلاث دقائق، يسلتم الرد هل هذا يعتبر تعطيل؟ وأنا مسؤول على تصريحي هذا وأكرر لك، معاون المنطقة الشرقية موجود وبإمكانك التوجه إليه وسؤاله والمعاون لديه هامش من الصلاحيات ولكن بعض المواضيع يجب أن تكون مركزية، مع الأسف الشديد بعض القنصليات تبيع في التأشيرات المزورة بكل أسف، لكننا الآن استحدثنا المنظومة العشرية للأجانب عندما نمنح التأشيرة تعمم على كل المنافذ، الآن أي تأشيرة تصدر عن المصلحة في القريب العاجل جميع السفارات ستكون منظومة التأشيرات مربوطة ومقننة بكل الفروع وبرئاسة المصلحة، ولن يكون هناك أي عبث أو تزوير وستكون المعاملة بالمثل مع الدول في الإجراءات وخلال الأيام المقبلة سيتم تركيب هذه المنظومة في القريب العاجل .

العنصر النسائي واهتمامك به لتولي المناصب؟

لدينا رائد سيدة رئيس لفرع جوازات سوسة، في الوقت الذي أوقفت سيدة برتبة مقدم مسؤولة عن مكتب حصل فيه تزوير وأخضعتها للتحقيق وحولتها للنائب العام لا أجامل، أقول للمحسن أحسنت والمسيء أسأت ونحن نسعى لحل المشاكل للمواطنين خارج ليبيا في مصر وتركيا، لاستخراج الجواز الإلكتروني لأنهم يعانون معانة كبيرة جدا، المهجرين والنازحين هم مواطنون ليبيون وإجمالي العدد لهذه المحطات حوالي 15 محطة سيتم تركبيها في السفارات والقنصليات في الخارج .

الطابعات في المنطقة الشرقية لا تعمل لماذا ؟

الطابعات تحتاج لتحوير لتطبع الجواز النمساوي أنهينا التحوير للطابعات في المنطقة الغربية والوسطى، وخلال أسبوع أو عشرة أيام سيتم تحوير الطابعات في بنغازي وتعمل لخدمة المواطنين بالمنطقة الشرقية .

هل تم التعميم عن طريق وزارة الخارجية على دول العالم بخصوص الجواز المصنوع في النمسا؟

نعم لابد أن أعمم (الآيكاو ) شركة الطيران العالمية هي التعميم واعتماد نموذج الجواز حتى من قمنا بتصويره، لن يستلم جوازه إلا بعد إتمام إجراءات التعميم والاعتماد وأي شيء في مصلحة المواطن نحن نسعى له .

فروع الجوازات تحتاج لإمكانيات سواء الإدارية كالأجهزة أو الطابعات أو الاتصالات أو المحروقات لماذا؟

هذا ينطبق حتى على المصلحة رسوم الجواز رسوم سيادية، لا يمكننا المساس بها نحن قمنا بحفل تكريم للمتقاعدين قمنا بتكريمهم من أموالهم، بشهادة تكريم لكن تلقينا وعودا قريبا بحل هذه المشكلة .

قبل أن أدخل عليك وجدت حالات مرضية في صالة التصوير لم تتمكن من التصوير وأعتقد أن تعليماتك واضحة بالأولوية لتصوير الحالات الإنسانية؟

أنهي لقائي معك وسأصطحبك إلى الصالة لتصوير كل الحالات المرضية الموجودة في الصالة .

رسالتك للمواطن في ليبيا؟

نحن فتحنا فروعا في كل مناطق ليبيا من شرقها إلى غربها إلى جنوبها ونسعى لراحتك، نعم هناك مشاكل في طريقها للحل والجواز حق من حقوقك ولا تسمح لأحد أن يستغل حاجاتك للحصول عليه وبعون الله أعاهدكم إذا ما تم التعاقد على تحديث النظام وتطوير المنظومة ستنتهي مشكلة الحصول على جواز .

رسالتك للضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين بالجوازات؟

أثمن عاليا جهودهم وأشد على أيديهم وأدعوهم لمزيد من العمل لخدمة الوطن ، وأتمنى من الجميع الوقوف معنا لخدمة الوطن والمواطن سواء كان مجلس النواب أو المجلس الرئاسي، للوصول بمصلحة الجوازات والجنسية إلى المستوى المطلوب.