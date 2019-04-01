طبيب ليبي من كندا يجري أكثر من 50 عملية قسطرة بمركز طبرق الطبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى الإستشاري في مجال القلب بمدينة ادمنتون الكندية، الطبيب الليبي إبراهيم الزوي، عمليات قسطرة قلبية ناجحة بمركز طبرق الطبي.

وأكد رئيس قسم القسطرة القلبية بالمركز عادل سعيد، إجراء أكثر من 53 عملية قسطرة قلبية مابين “إستكشافية وعلاجية “، لعدد من الحالات من مختلف مدن المنطقة الشرقية ” طبرق ، درنه ، شحات ، البيضاء ، المرج ، بنغازي ، إجدابيا “.

وأشار سعيد، إلى أن العمليات كانت بمتابعة دقيقة من أطباء و تمريض وفنيين غرفة عمليات القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي .

هذا وشهد مركز طبرق الطبى خلال الفترة القليلة الماضية افتتاح عدة أقسام منها قسم ” أورام ، جراحة صدر ، قسطرة قلبية “، واستقبل زوار فى مختلف التخصصات الطبية .