السنوسي يقدم رسميًا دعوته ضد السراج بشأن الترتيبات المالية

أخبار ليبيا 24 – خاص

استلمت محكمة استئناف سبها دائرة القضاء الإداري، اليوم الأحد، صحيفة الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالحفيظ السنوسي ضد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بصفته بخصوص الطعن في قرار المجلس بشأن الترتيبات المالية.

وتعد الدعوى، أول طعن قضائي للقضاء الإداري ضد قرار رئيس المجلس الرئاسي بصفته بشأن إقرار ميزانية عامة للدولة بقيمة 46.8 مليار دينار ليبي.

وتتلخص مجمل الوقائع في إن المطعون ضد فائز السراج، قد أصدر القرار رقم 375 لسنة 2019 بشأن إقرار الترتيبات المالية والذي نص في مادته الأولى على أن يؤذن لوزارة المالية بإنفاق مبلغ وقدره 46.800.000.000 د.ل طبقا للجدول رقم 1 الذي يحدد تنفيذ الترتيبات المالية للعام المالي 2019، وهو القرار الذي طالب المحامي في دعوته المرفوعة بوقف تنفيذه.