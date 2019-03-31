تعرف عمّا طلب وزير خارجية المؤقتة من السفير الصيني

تعرف عمّا طلب وزير خارجية المؤقتة من السفير الصيني

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة “عبد الهادي الحويج” سفير جمهورية الصين الشعبية “وانغ تشيمين” في دولة تونس.

وبحث وزير الخارجية مع السفير الصيني خلال اللقاء اليوم الأحد آخر مستجدات الأزمة الليبية، ودور دولة الصين في حل الأزمة الليبية خاصة وأن دولته عضو دائم في مجلس الأمن الدولي.

ودعا الحويج إلى عودة الشركات الصينية خاصة في سلوق وبنغازي والمرج والجنوب، وأيضا أهمية أن يكون دعم الخطة الأممية مشروطًا بفهم حقيقي للازمة الليبية، وأن لا تفرض أسماء وأجسام سياسية لأن الوصفات الجاهزة لن تنجح في ليبيا مهما كان حجم التحديات.

وطالب بضرورة تسمية مبعوث للحكومة الصينية للأزمة الليبية لأن هذا سيسهم في حلحلة وفهم وفتح آفاق حل للأزمة، داعيًا جمهورية الصين الشعبية إلى الإسهام من خلال مجلس الأمن لوضع آليات لجمع وتنظيم السلاح خارج شرعية الدولة جزءًا من حل الأزمة الليبية،

وقدم الوزير مقترحا بتأسيس منتدى الشراكة “الليبي – الصيني” يكون آلية لشراكة استراتيجية سياسية واقتصادية وفي مجال التعاون الثقافي والعلمي من خلال المنح الدراسية لتعلم اللغة الصينية وتعلم اللغة العربية بين البلدين.

ومن جانبه رحب السفير بالمقترحات، مبديًا اهتمام بلاده بإيجاد حل شامل ودائم للأزمة الليبية.