بعد انتشاره بشكل كبير .. طبي طبرق يعلن عن وصول جهاز الكشف المبكر لسرطان الثدي

بعد انتشاره بشكل كبير .. طبي طبرق يعلن عن وصول جهاز الكشف المبكر لسرطان الثدي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي وصول جهاز الكشف المبكر عن سرطان الثدي “Mamography System ” لأول مرة بمدينة طبرق قادم من شركة “General Electric” الأمريكية.

وأوضح الجالي – لأخبار ليبيا 24 – أن المركز سيشرع خلال الأيام القادمة في تركيب الجهاز والبدء بالكشف عن الحالات.

وأكد انتشار حالات انتشار سرطان الثدي لدى النساء، وأصبح بشكل مخيف، وقد تم تسجيل خلال الأعوام الماضية حالة مصابة من بين كل عشر نساء على مستوى ليبيا.

ودعا الجالي كافة النساء بصفة عامة لضرورة الكشف المبكر بدون خجل لأن اكتشافه مبكرًا تكون نسبة الشفاء منه كبيرة.