الأخضر يهزم نجوم أجدابيا ويقفز ثانيًا

أخبار ليبيا 24 – خاص

فاز فريق الأخضر على ضيفه نجوم أجدابيا أمس السبت، بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب البيضاء لحساب الجولة 10 من منافسات المجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز.

شوط المباراة الأول انتهى سلبيا أداء ونتيجة، وفي الشوط الثاني سيطر الأخضر على اللقاء وخلق عددًا من الفرص ونجح في التقدم عن طريق اللاعب “حسن ماتا” في الدقيقة 57 من عمر اللقاء بعد استثماره لكرة متقنة من صانع الألعاب عمر شحات.

وأضاف “منصور رزق” الهدف الثاني في الدقيقة 72 من الشوط الثاني بعد أن أكمل كرة “محمد الدرسي” الراسية.

بهذه النتيجة تقدم الأخضر للمركز الثاني برصيد 20 نقطة خلف الأهلي بنغازي المتصدر برصيد 21 نقطة فيما توقف رصيد نجوم أجدابيا عند 11 نقطة في المركز الثامن.