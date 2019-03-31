القوات المسلحة تقيم الملتقى الأول للمرأة العسكرية والأمنية في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت رئيس الملتقى الأول لضابطات وضابطات صف المؤسسةالعسكرية والأمنية عقيد صبرية الشريدي انطلاق أعمال الملتقى في الثاني من شهر أبريل المقبل في مدينة بنغازي على مدى ثلاثة أيام ليضم مختلف ضابطات وضابطات صف الجيش والشرطة من مختلف مناطق ليبيا.

وقالت الشريدي إن الملتقى يقام تحت الرعاية الكريمة للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، وبإشراف وتعليمات رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري.

وأوضحت أن هذا الملتقى سيلتئم لما تحمله مشاركة المرأة في هذا القطاع، ولما لها من نجاحات ومحطات عطاء والتزام تستدعي أن يتم إلقاء الضوء عليها، بالإضافة إلى ضرورة إبراز العوامل التي أدت إلى الحضور المبكر للمرأة العسكرية ضمن مسيرة البناء والتطوير المستمرة، والحرب على الإرهاب التي تشهدها ليبيا.

وأضافت أن المرأة العسكرية برهنت عن مدى عمرها في المؤسسة العسكرية، كفاءتها في القيام بواجباتها الوظيفية في جميع المجالات الإدارية والطبية والعسكرية وغيرها، ونالت عديدًا من المناصب العسكرية العليا في بيئة عمل تسعى لتحقيق أوجه تكافؤ الفرص القائمة على أسس الجدارة والكفاءة، بل وبادرت المرأة الليبية إلى نقل خبراتها الميدانية، ليس داخل مؤسستها العسكرية فقط، بل امتد عطاؤها أكثر من ذلك.

وأشارت الشريدي إلى أن الملتقى سيستعرض أوراق العمل في محاور عدّة أبرزها مسيرة المرأة الليبية في القطاع العسكري من خلال رصد أهم العوامل التي أسهمت في إقبالها على العمل في هذا المجال، وتسليط الضوء على أفضل السياسات والممارسات والتطبيقات التي من شأنها التأثير بشكل إيجابي على تعزيز دور المرأة في المؤسسات العسكرية، بالإضافة إلى بيان التحديات التي تواجه المرأة وتحدُّ من مشاركتها في القطاع العسكري، وأهمية إتاحة مزيد من الفرص لتطوير دورها القيادي في القطاع.

وأكدت رئيس الملتقى أن أهدافه تكمن في توضيح أبعاد مشاركة المرأة الليبية في تنمية القطاع العسكري، وطبيعة الأدوار التي اتجهت لها، إضافة إلى إبراز أهمية استمرار المؤسسة العسكرية في وضع استراتيجيات تضمن دوام مشاركة المرأة، في توسيع نطاق إسهاماتها بما يعود بالنفع على فعالية وكفاءة القوات المسلحة.

وأشارت إلى أن محاور الملتقى ستتضمن استعراض مسيرة المرأة الليبية في القطاع العسكري من خلال رصد أهم العوامل التي أسهمت في إقبالها على العمل في هذا المجال، إضافة إلى تسليط الضوء على أفضل السياسات والممارسات والتطبيقات التي من شأنها التأثير بشكل إيجابي على تعزيز دور المرأة في المؤسسات العسكرية، وبيان التحديات التي تواجه المرأة وتحدّ من مشاركتها في القطاع العسكري وأهمية إتاحة المزيد من الفرص لتطوير دورها القيادي في المؤسسات العسكرية.