انعقاد جلستي الأربعاء والخميس المقبلين…ترتيبات لعقد جلسات النواب في بنغازي

انعقاد جلستي الأربعاء والخميس المقبلين…ترتيبات لعقد جلسات النواب في بنغازي

أخبار ليبيا24

استعرض عدد من أعضاء مجلس النواب خلال اجتماع تشاوري الترتيبات النهائية لعودة المجلس لمقره الدستوري في مدينة بنغازي.

وناقش أعضاء مجلس النواب خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس البلدي بنغازي برئاسة النائب أبوبكر بعيرة تذليل الصعاب أمام عودة المجلس لمقره في مدينة بنغازي.

وطالب النواب المجتمعون بتفعيل اتفاق اللجنة المنتخبة من النواب أعضاء مدينة بنغازي مع رئيس المجلس عقيلة صالح النواب خلال افتتاح جلسة الإثنين القادم بمدينة طبرق بالإعلان عن إقامة جلستي للبرلمان بمدنية بنغازي يومي الاربعاء والخميس القادمين وذلك لمناقشة جدول أعمال الجلسة.

ودعا النواب كافة اعضاء مجلس النواب للحضور إلى مدنية بنغازي يومي الأربعاء والخميس لتنفيذ الاستحقاق الدستوري وتكليف لجنة للتواصل مع رئاسة المجلس

وطلب النواب المجتمعين في بلدي بنغازي رئيس ديوان مجلس النواب لتوفير المتطلبات الضرورية واللازمة لإقامة الجلستين في المدينة.

واختتم الاجتماع بدعوة القيادة العامة للجيش الليبي ورئاسة للحكومة المؤقتة عن طريق الأجهزة الأمنية المختصة لتأمين مقر انعقاد جلسات المجلس بمدينة بنغازي.