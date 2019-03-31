الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تستنكر اختطاف صحفي من إجدابيا ومدون من طرابلس

الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تستنكر اختطاف صحفي من إجدابيا ومدون من طرابلس

أخبار ليبيا24- خاص

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديد لواقعة اختطاف الصحفي الصالحين محمد صالح الزروالي ، رئيس التحرير السابق لجريدة أخبار إجدابيا سابقا ومراسل وكالة الغيمة الليبية للأنباء في مدينة اجدابيا مساء يوم السبت ، من قبل مسلحين مجهولين.

واستنكرت اللجنة في بيان لها أيضًا واقعة اختطاف المدون والناشط أسامة أبودرهيبة ، وذلك بعد اقتحام منزله الكائن في منطقة الهضبة في طرابلس فجر يوم أمس السبت، من قبل مسلحين مجهولين واقتادته لجهة مجهولة.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسرعة التدخل لإطلاق سراح المختطفين وتحديد هوية الجهات التي تقف وراء اختطافهم.

وتطالب اللجنة كذلك الجهة الخاطفة للصحفي الصالحين محمد الزروالي في مدينة إجدابيا والخاطفين للناشط والمدون أسامة أبودرهيبة ، بسرعة إطلاق سراحهم، محملة الخاطفين المسؤولية الجنائية والقانونية حيال سلامتهم.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن حوادث الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري التي تستهدف الإعلاميين والصحفيين والنشطاء ، تعد انتهاكا صارخا وممنهجا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية، ولن يلفت مرتكبيها من العقاب والملاحقة القضائية.