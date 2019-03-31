النائب صالح أفحيمة: تصريحات سلامة مجرد كلام مرسل

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضور مجلس النواب صالح أفحيمة إن تصريحات واتهامات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يثبت بأنها مجرد كلام مرسل لا يرقى إلى أن يكون تصريحات مسؤول أممي رفيع المستوى.

وأضاف أفحيمة في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن التعميم الذي انتهجه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في اتهام الجميع بالفساد و تشويههم هو الذي لم و لن نقبله.

وتابع عضو المجلس أن ما أثار حفيظة الكثير من السياسيين ليس تصريح سلامة بأن هنالك فساد، بل التعميم لأنه لا أحد يمكنه إنكار و جود الفساد.

وقال أيضًا :”إن أي فوضى ستكون نتيجتها الأولى هي الفساد كما أنه لا توجد دولة أو حكومة أو مؤسسة في العالم نسبة الفساد فيها 0% حتى في الدول المستقرة والتي لا تعاني الفوضى، و العكس أيضا صحيح أي أنه لا توجد دولة في العالم أو حكومة أو مؤسسة يكون كل مسؤوليها فاسدين و لصوص”.

وأوضح أفحيمة أنه بعد أن طالبوه بإظهار أدلته على ما قال ليثبت صدق اتهاماته بتورط كل الطبقة السياسية في الفساد بدون استثناء، فها هو سلامة اليوم و بهذه التغريدة يعلن بأنه لا يملك أدلة دامغة على اتهاماته التي أطلقها على قناة الجزيرة.

وأكد عضو مجلس النواب أن المبعوث الأممي يقول إنها مجرد تكهنات واستنتاجات استنبطها من المقارنة بين دخل الدولة الليبية (1.3 مليون برميل) وحالة البنية التحتية (مدارس الصفيح والمستشفيات المترهلة)، على حد وصفه.

وذكر أفحيمة أن سلامة أشار إلى نسبة مرتبات الليبيين من الميزانية العامة للدولة والتي يقول إنها بلغت 60% على أنها أيضا فساد من الطبقة السياسية وكأن الليبيين كلهم قد تم توظيفهم في عهد مجلس النواب أو في عهد السياسيين الحاليين.