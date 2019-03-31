الجيش الليبي يؤكد جاهزيته لدخول طرابلس وتحريرها

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الكتيبة (155) مشاة التابعة للمنطقة العسكرية الغربية بالقيادة العامّة، جاهزيتها واستعدادها للتوجه للمنطقة الغربية وتنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة المشير خلية حفتر .

وأوضحت الكتيبة بقيادة فتحي العماري أنها جاهزة لتنفيذ الأوامر الصادر عن القيادة العامة بخصوص التوجه إلى طرابلس وتحريرها من المليشيات الخارجة عن القانون .

وتشهد الساحة الليبية تطورات متسارعة،خاصة مع تحرك قوات الجيش الوطنى الليبى نحو مدن المنطقة الغربية بوتيرة متسارعة وذلك لملاحقة الجماعات الإرهابية والمرتزقة الأفارقة المنتشرين فى التراب الليبى، فضلا عن رغبة قوات الجيش فى القضاء على الميليشيات والكتائب المسلحة التى تهيمن على مؤسسات الدولة الليبية.

ونشرت الكتيبة في اليومين الماضيين مقطع فيديو يظهر جاهزيّة منتسبيها لخوض معركة تحرير طرابلس .

وظهر في المقطع أفراد ومنتسبو الكتيبة وهم يردون وراء الإيعاز العسكري “طرابلس جاهزون” .

وبيّن المقطع جانب من التدريبات على الرماية المباشرة في ميدان القتال، مؤكدة أن كافة منتسبيها جاهزون للظفر بإحدى الحسنيين، إما النّصر والعيش بكرامة، وإما الاستشهاد .

وكانت الكتيبة قد شاركت في عمليات تطهير الجنوب بناءً على تعليمات من القيادة العامة للجيش الوطني.

إلى ذلك، دخلت وحدات تابعة للجيش الوطني، أمس الأول الجمعة، مدينة غريان، ونشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة لقوات الجيش الوطني، تسجيلًا مصورًا يظهر تجول كتيبة تابعة للقوات المسلحة داخل مدينة غريان.

وأظهر الفيديو رتلًا مسلحًا كبيرًا تابعًا للقيادة العامة للقوات المسلحة يتضمن آليات ورجال الكتيبة 111 مشاة التابعة للواء 106 مجحفل، وهو يتجول في مدينة غريان في استعراض عسكري.

وقال متحدث باسم الجيش الوطني الليبي في الفيديو إن هذه القوات دخلت مدينة غريان لتأمينها من العصابات الإجرامية، وفرض هيبة الدولة.