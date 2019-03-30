سلة الاتحاد تتفوق على الأهلي بنغازي في الكأس

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أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن فريق الاتحاد لكرة السلة من تحقيق الفوز على مستضيفة الأهلي بنغازي بنتيجة 82 نقطة مقابل 67 ، في لقاء جمع الفريقان على أرضية مجمع سليمان الضراط لحساب ذهاب الدور الربع نهائي من مسابقة كأس ليبيا.

وسيطر الاتحاد على مجريات اللقاء، وانهى الربع الأول لصالحه بنتيجة 18 – 11 نقطة، وتفوق الاهلي بنغازي في الربع الثاني 22 – 16.

وواصل الاتحاد التفوق وانهى الربع الثالث بنتيجة 21 – 9 والربع

الرابع 27- 24 .

وسجل لاعب الاتحاد المحترف الأمريكي “رووس” اسمه نجم للمباراة بتسجله اعلى معدل للنقاط بتسجيله ( 36 ) نقطة .

وسيلتقي الفريقان إياباً في طرابلس الاحد المقبل .

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