أمن بنغازي تحذر منتسبيها من التظاهر لأي مطالب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدرت مديرية أمن بنغازي تعميم إلى رؤساء الأقسام ومراكز الشرطة بالمديرية بمنع التظاهر لأي مطالب كانت ويكتفي بتقديم المطالب مكتوبة للرئيس المباشر، الذي بدوره يقوم بإحالتها إلى الجهات الرسمية بالوزارة.

وجاء هذا التعميم بناء على قانون الشرطة رقم “10” لسنة 1992، مؤكدة أنه في حالة ثبوت قيام أي عضو بالتظاهر تتخذ ضده الإجراءات القانونية ويوقف عن العمل.

وشدد التعميم على ضرورة متابعة رئيس قسم التفتيش والمتابعة بالمديرية ورئيس وحدة انضباط الشرطة تنفيذ التعليمات الصادرة عن مدير أمن بنغازي بالخصوص.