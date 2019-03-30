منشور لمستشفى الجلاء يُثير تحفّظ المتابعين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نشرت الصفحة الرسمية لمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي، أن إدارة المشفى أجرت يوم الخميس حملة نظافة بالعناية المُركزة لتنظيف وتطهير الأجهزة الطبية، والأسرة، وأرضية وجدران العيانة.

ويعدّ هذا المنشور في العرف إدانة واضحة، ضد إدارة المشفى لأنها لم تقم من قبل بحملات نظافة لغرفة العناية التي تعدّ أهم مرفق بالمستشفى، بحسب معلقين على صفحة المشفى .

زيارة الثني

وكان رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني قد عبر عن استيائه من الإهمال وضعف الخدمات الطبية داخل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي، خلال زيارته الأخيرة المفاجئة في التايع من مارس الجاري.

وجاء ذلك خلال تفقد الثني، أروقة وغرف العمليات والعناية الفائقة بالمستشفى، كما اطلع على أحوال النزلاء الموجودين داخل أقسام المستشفى؛ مبديًا انزعاجه الشديد من نقص الأدوية والمعدات الطبية بالمستشفى، رغم تخصيص وتسييل ستة ملايين دينار العام الماضي في بند التطوير والتحسين المتعلق بتوفير الاحتياجات الطارئة.

وتعهد الثني، بمحاسبة كل المسؤولين عن تردي الأوضاع الصحية والإهمال في تقديم الخدمات.

مصروفات الحكومة

وقالت الحكومة الليبية المؤقتة إنها صرفت نحو 102 مليون دينار على المستشفيات، وذلك في إطار بند التحسين والتطوير، خلال عام 2018.

وأوضحت الحكومة، أن هذا البند لتوفير الاحتياجات اليومية اللازمة من أدوية ومستلزمات طبية، كما أن هذه القيمة لا تشمل ما يتم توزيعه عن طريق جهاز الإمداد الطبي للمستشفيات مباشرة.

ولكن إلى الآن لم يحدث شيء في إدارات المستشفيات التي قام الثني بزيارتها ووعد بمحاسبة مسؤوليها.

استياء واضح

وبالعودة إلى منشور المشفى، وبمراجعة التعليقات الواردة في المنشور من قبل المترددين على الصفحة، أبدى أغلب الناشطين استيائهم من هذا المنشور، حتى إن أغلبهم تهكم على المنشور بطريقة مضحكة وتدعو للسخرية.

وفي رد على أحد التعليقات بخصوص هذه الحملة التي تقام كل يوم بشكل روتيني، أوضح آدمن الصفحة أن الحملة تقام بشكل يومي، لافتًا إلى أن العناية أصبحت قسمًا عاديًّا يدخل الزوار متى أرادوا ومتى أحبوا، وإذا تم منعهم يقوم بعضهم برفع السلاح في وجه عناصر الأمن المكلفة بالحراسة.

وأوضح الآدمن أنه إذا كانت هناك بكتيريا في غرفة العناية فالسبب يرجع إلى المواطن الذي يريد الدخول دون مراعاة حرمة هذا المكان وخطورة الوضع به.

وظهر في الصور التي نشرت مع المنشور بعض العاملين بالنظافة، وهم يستخدمون المواد الكيمائية في تنظيف العناية لكن دون استخدام الملابس الخاصة بهذا العمل ولا كمامات.

وفي رد لأحد الموظفين داخل المشفى، بين أن أعمال النظافة ليست كل يوم في العناية نظرًا لخطورة وضع بعض الحالات داخل الغرفة، لافتًا إلى أن الزوار هم سبب دخول البكتيريا، نظرًا لدخوله بأغراض من خارج المشفى، وعند إيقافه أو منعه من الدخول تندلع مشاجرة ربما تصل إلى استخدام السلاح خاصة من بعض منتسبي قوات الجيش.

وقال أحد المعلقين على المنشور بتهكم ” أوو توا قعد تنظيف المستشفى خبر مهم وتنزل عليه منشور”، ومنهم من بين أن سبب دخول البكتيريا للغرفة هم الأطباء نفسهم لأنهم يترددون بدون “الكفر شوز” ومن غير الملابس الخاصة بالعناية.

وأوضح أحد المعلقين أن هناك شخصًا مسؤولًا كبير المستوى سيزور المشفى في الأيام القادمة، وهذا سبب الحملة، وبعضهم تسأل عن مكان نقل النزلاء في العناية.

شكر

وفي ظل كل هذه الانتقادات، وجه عديد من الناشطين الشكر لإدارة المشفى، كما أثنوا على المجهودات الجبارة التي يقوم بها كافة الأطقام الطبية والإدارة القائمة على المستشفى.

لافتين إلى أن المستشفى لم يتوقف عن العمل لا في بداية ثورة فبرار ولا ثورة الكرامة، وقدم كافة الخدمات الطبية للجرحى والمصابين رغم نقص الإمكانيات اللازمة.

يشار إلى أن مصادر طبية متطابقة بمستشفى الجلاء كشفت انعدام معايير النظافة بمطبخ المستشفى الذي يجري فيه تجهيز الأطعمة والوجبات للمرضى وأفراد الأمن العاملين بالمستشفى.

وأكدت المصادر – في تصريحات صحفية في عام 2016 – انتشار الحشرات بشكل كبير وكارثي يصل لدرجة وجودها داخل الأطعمة في بعض الأحيان، في أثناء تجهيز الوجبات، فضلًا عن عدم توفر مواد تنظيف وتعقيم داخل مطبخ المستشفى.

وكالة أخبار ليبيا 24 نقلت الخبر وتعلقيات المشاهدين كما هي دون أي تحوير، والملفت للنظر هو عدم حكمة آدمن الصفحة وحكمته في الرد على التعليقات.