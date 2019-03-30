المفتي المعزول الصادق الغرياني: نحن لسنا ضد المؤتمر الجامع لكن بشروط

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كشف المفتي المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني أنهم ليسوا ضد المؤتمر الجامع مؤكدًا أنهم طالبوا من البعثة الأممية عدة مطالب لقبول المؤتمر.

وأوضح الغرياني أنهم شددوا على البعثة الأممية أن تعلن من الآن عن جميع تفصيلات ما يجري في هذا الملتقى، وأن تعلن عن الأشخاص المشاركين فيه.

وأفاد المفتي المعزول أنه على البعثة الأممية أن تنشر أسماء المدعوين والأساس الذي تم الاختيار عليه والموضوعات التي ستتناول في هذا اللقاء.

واشترط الغرياني أن تتعهد الأمم المتحدة بأن مايصل إليه الحضور خلال الملتقى أنها سوف لن تحيد عنه ولا تتقدم بأي شيء آخر يخالفه.

وختم المفتي المعزول قائلا :”لو نشرت البعثة هذا الكلام وكانت لديها هذه الشفافية وهذا الوضوح فإني أدعو الجميع أن يحضروا ولابد أن يحضروا لأنه صار واجبًا عليهم”.

يشار إلى أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة أكد أن عقد الملتقى الوطني الجامع سيكون بين الـ 14 والـ 16 من أبريل القادم في مدينة غدامس بحضور يتراوح ما بين 120-150 شخصًا.

وأضاف سلامة أن البعثة ستدعو جميع الفئات الليبية السياسية دون استثناء للمشاركة، مشيرًا إلى أنه جرى تدقيق عملية اختيار الحاضرين حتى لا يقع إقصاء أي طرف، “انطلاقا من حرصنا على اعتبار الليبيين سواسية”.

وأشار رئيس البعثة إلى أن الأحداث الأخيرة التي حدثت في ليبيا وعلى رأسها اشتباكات طرابلس دفعتنا لتأخير انعقاد الملتقى الجامع كل هذا الوقت.