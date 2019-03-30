جماهير الطيران تغلق ملعب شهداء بنينا وإلغاء مباريات في الدوري

أخبار ليبيا 24 – خاص

ألغيت اليوم السبت مباراتي الأهلي بنغازي والهلال، ومباراة النصر والصداقة والتي كان مقرر إقامتها على أرضية ملعب شهداء بنينا لحساب الجولة 10 من الدوري الليبي لكرة القدم .

وجاء إلغاء إقامة المباراتين بسبب إغلاق ملعب شهداء بنينا من قبل مشجعى نادي الطيران .

وأوضح عدد من مشجعي نادي الطيران – لأخبار ليبيا 24 – أن إقفال الملعب جاء بسبب العقوبة التي قررتها لجنة المسابقات بحرمان فريق الطيران من اللعب على أرضه لمدة عام كامل.

ووصف مشجعي النادي العقوبة بالظالمة، مؤكدين أن الملعب سيقفل إلى حين النظر في طعن نادي الطيران .

وكانت لجنة المسابقات قد قررت حرمان الطيران مع اللعب على ملعبه لعام عقب أحداث شغب من جماهيره خلال اللقاء الذي جمع الفريق بضيفه وفاق أجدابيا ضمن منافسات الدرجة الأولى .