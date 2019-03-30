 مصرف الوحدة يعلن عن انطلاق خدمة “أون لاين” الجديدة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلن مصرف الوحدة عن إطلاق خدمة “أون لاين” الجديدة، عبر البوابة الإلكترونية في الأوّل من أبريل المقبل .

وأوضح المصرف – عبر صفحته الرسمية على موقع التّواصل الاجتماعي فيسبوك – أن هذه الخدمة، ستتيح لزبائن المصرف، الحصول على الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، أو جهاز الكمبيوتر الخاص بالعميل .

وأشار المصرف، إلى أن الزبون يدخل على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمصرف، وعليه تعبئة نموذج “اعرف عميلك”، ثم يحجزموعدا ويذهب للفرع مرة واحدة؛ لتفعيل الخدمة ثم إدارة حسابك عبر جهازك وأنت في أي مكان .

وأضاف المصرف أنه يجب على العميل، توفير البيانات التالية:- الرقم الوطني ورقم جواز السفر، أو البطاقة الشخصة، ورقم الحساب حاليًا كمرحلة أولى .

ونوه المصرف، إلى أنه ستقدم الخدمة لفروع منطقة طرابلس، وخلال الفترة القريبة القادمة ستعمم على كافة فروع المصرف، أما بالنسبة لزبائن فروع طرابلس فعليهم مراجعة مركز الخدمات الإلكترونية ،الموجود في الطابق الأعلى بفرع الوحدة الأندلس .