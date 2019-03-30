العوامى: الأجسام الحاليّة المتمسّكة بالسّلطة هي السّبب المباشر والحقيقي في انسداد الوضع السّياسي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

شغل الدّكتور “عزالدين العوامي” منصب النائب الأوّل لرئيس المؤتمر الوطني، وقام بمساعٍ كبيرة جدًا كي يكون هناك استلام ديمقراطي للسلطة، من المؤتمر الوطني السابق إلى مجلس النواب الحالي .

ولكن واجه “العوامي” عراقيل كثيرة جدًا من قبل أعضاء الإسلام السياسي، الذين كانوا يسيطرون حينها على المؤتمر الوطني – المنتهي ولايته – والذين شكلوا حاليًا مجلس الدولة المولود غير الشرعي لاتفاق الصّخيرات .

وتمكّن “العوامي” رفقة بعض أعضاء المؤتمر من المنطقة الشّرقية والجنوبية والغربيّة مع تشكيل كتلة الــ” 94″ من تسليم السلطة إلى مجلس النواب، في الرابع من أغسطس عام 2014 م، بمدينة طبرق .

وفى مقابلة سابقة، مع النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني، الدكتور العوامي – بصحفية صدى المستقبل في بنغازي – قال حول عملية التسليم التاريخية في طبرق لمجلس النواب ” كنت النائب الأول لرئيس المؤتمر، وقرار تسليم السلطة هو قراراحترام لإرادة الشعب الليبي، التي عبرعنها عبر انتخابات حرة نزيهة، بغض النظرعن طبيعة الخيارات، وهو قرار يعبر عن احترام مبدأ التداول السلمي على السلطة، ومن تمسكوا بالسلطة ورفضوا تسليمها بحجج واهية بعد انتخاب غيرهم، كانوا يتهمون القذافي بالطغيان فأصبحوا بذلك أكبر طغيانا ” .

أخبار (ليبيا 24)أجرت لقاء مع “العوامي” للاستفسار عن بعض الأوضاع السياسية للبلاد وما آلت إليه الأمور الآن .

س / المشهد السياسي الآن يشهد احتقانًا كبيرًا، ما أسبابه ؟

السبب الذي خلق هذا الاحتقان السياسي في المشهد اليوم، هو التمسك الواضح بالسلطة والدفاع عن التمسك بها بأعذار واهية لا تقنع الليبيين أبدا، لافتًا إلى أن كافة المتواجدين بالسلطة اليوم ، هم السبب المباشر والحقيقي في هذا الوضع السياسي المتأزم؛ لأنهم متمسكون بالسلطة ومكتسباتها .

س / الملتقى الجامع هو حديث الشارع ما هو رهانك على نجاح هذا الملتقى ؟

لا أراهن على هذا الملتقى الجامع، والذي بدأ رماديًا وغير شفاف الطرح من قبل الممثلة الأممية، والكثيرون لم يعرفوا ما هي الأهداف الحقيقية لهذه المبادرة الجديدة وما هي المخرجات التي ستنتهي إليها .

وأعتقد أنه سيكون هناك نسخة أخرى جديدة من مستنسخات اتفاق الصخيرات، وهو الاتفاق الذي ورّم المشهد وجعل البلاد تعيش أزمة كبيرة، ومتواصلة؛ بسبب عدم المصداقية والنقاء السياسي لهذا الاتفاق، فأعتقد أن الملتقى الجامع قد أعلن عن موته مبكرا .

ورغم هذا فإنني أتمنى النجاح لهذه المبادرة وأي مبادرة تقوم بخلق توافق بين الليبيين للخروج من هذا النفق المظلم، ولكن للأسف ، المؤشرات توحي بغير ذلك، لأنّ الوجوه التي من سنوات تتواجد كأطراف صراع في الأزمة، لا زالت قائمة في السلطة، وهي لن تتخلى عن عنجهيتها في مناكفة أي تقدم سياسي لحلّ هذه الأزمة السياسية فى بلادنا .

س / الشّارع الليبي بدأ في الدخول للمشهد السياسي بعد مظاهرات صرمان وبنغازي والمطالبة بدور للجيش الوطني، ما رأيك في هذا التطور المفاجىء ؟

نعم شاهدنا المظاهرات والمطالب، التي يعلنها الشعب لمستقبل وطنهم، ودور الجيش أصبح واقعًا، خاصة بعد انتصاراته الكبيرة على الإرهاب في بنغازي ودرنة والجنوب، والشيء المهم هو أن يكون هناك خط فاصل بين منهجية الجيش وطبيعة مهامه الوطنية، وبين العمل السياسي كي لا تختلط الأوراق؛ لأن الجيش جزء رئيسي من المشروع الوطني .

والحقيقة أن الذي جعل الليبيين يتوجهون للمؤسسة العسكرية، هو أمر طبيعي بعد الفشل الذريع الذي وقعت فيه هذه الأجسام السياسية، من أجل إيجاد حل سياسي لما فيه البلاد من أوضاع متردية جدا .

وكما قلت إن هذه الأجسام تبحث عن مصالح ومكتسبات فقط، ولا يمكن لها أن تقوم بدور وطني ينهي الأزمة الحالية، ويعود بالبلاد إلى موضع سياسي هادئ ومستقر .

س/ هل لا زلت متمسك بفكرة ــ كنت طرحتها كثيرًاــ وهي الانتخابات المبكرة للبلاد ؟

نعم لا زالت فكرتي في أن تكون هناك انتخابات مبكرة نزيهة وشفافة، هو الحل لليبيا الآن، ومن أكثر من سنتين، وأنا أقدم هذه الرؤية السياسية للمأزق الحالي، لأننا فقدنا الأمل في كافة الأطراف التي في السلطة، ولا يمكن لهذه الأجسام السياسية أن تترك السلطة، وينتهى دورها السياسي إلا من خلال انتخابات قادمة نطالب بها جميعًا .

ونطالب بضمانات لفرز الأصوات وضمانات في عملية تسجيل اللوائح وضمانات أمنية وهي مطالب مشروعة كي نحقق انتخابات نزيهة وشفافة .

س / هل تمت دعوتكم لهذا الملتقى الجامع في مدينة غدامس ؟

حقيقة لم يتم دعوتنا لهذا الملتقى الجامع، ولم يتواصل معنا أحد بالخصوص، وأعتقد أن هناك قوى سياسية وطنية كثيرة واجهت هذا الوضع ، ولهذا اعتبرنا هذا الملتقى به توجهات غير شفافة، ومع هذا الوضع الرمادي، نؤكد على طموحاتنا في أن تحقق أي مبادرة سياسية استقرار سياسي للبلاد كي يخرج الليبيون من هذه المحنة الصعبة .