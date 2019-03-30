عموميّة القوّة البدنيّة تنتخب مجلس إدارتها

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

اختتمت انتخابات المكتب التنفيذي، للاتحاد الليبي للقوّة البدنية، اليوم السبت، بمقر اتحادية الحكام في بنغازي.

وحضر الانتخابات، 12 عضوًا من الجمعية العمومية، من مجموع 14 عضوًا، إضافة إلى مندوب ومراقب من اللجنة الأولمبية الليبية “جمال الرعيض” ومندوب هيئة الشباب والرياضة “خالد الورشفاني” .

وتم انتخاب القائمة الوحيدة المتقدمة للانتخابات، والتي ضمت “منير شويهدي” رئيسًا و”أكرم البوعيشي” نائب الرئيس و”إبراهيم فرج” و”مروان مخلوف” أمين الصندوق وبعضوية “إسماعيل لبز” و “سليم الفارسي” و”فرحات السليني” .