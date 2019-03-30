مسؤول في “بنينا الدّولي” يناشد مؤسسات المجتمع المدني لإثارة مشروع المطار الجديد

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

ناشد مسؤول رفيع المستوى في مطار بنينا الدولي، مسؤولي مدينة بنغازي ومؤسسات المجتمع المدني، لإثارة مشروع ( مطار بنينا الدولي ) الجديد واستخدام وسائل الضغط الشرعية والإعلامية؛ من أجل تفعيل عقد بناء المطار، والمزمع تنفيذه من شركة ( لافالين ) الكندية.

وقال المسؤول إن في حال فشل توقيع العقد، يجب البحث عن بديل لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الهام جدا، لمدينة بنغازي خاصة ولليبيا عامة، لما له من مزايا خاصة وموقع ممتاز.

كما دعا المسؤول إلى الأخذ في الاعتبار، بعدم الرضا بأي بديل عن المطار الجديد مهما كانت العروض المقترحة .

وأشار إلى أن نسبة إنجاز الأعمال الخرسانية والقواعد في المشروع، الذي لم يكتمل تفوق الـ (73%)، ونسبة الإنجاز الكلية للمشروع تفوق الـ (35%)، وتبلغ القدرة الاستيعابية للمطار الجديد (5) مليون مسافر سنويا قابلة للزيادة، كما يوجد إمكانية، لتوسعة المطارحتى يستوعب ضعف العدد المذكور أو أكثر، مؤكدا أن موقع المطار متميز جدا وجذاب وأن الخرائط و التصاميم متوفرة لدى المختصين.

وختم المسؤول :”نحتاج فقط لعقول واعية لها نظرة إستراتيجية؛ من أجل تفعيل هذا المشروع، متسائلًا “ألا تستحق بنغازي ذلك ؟.