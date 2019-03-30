إلى جانب 116 مهاجرًا.. حرس السواحل طرابلس ينقذ طفلًا حديث الولادة وينقله إلى الجلاء

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تمكن حرس السواحل التابع لقطاع طرابلس، من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر يومين فقط، على متن قارب مطاطي إلى جانب 116 مهاجرًا غير شرعي آخرين.

وأفاد مكتب الإعلام للقوات البحرية الليبية، بأن الزورق (رأس إجدير) التابع لقطاع طرابلس لحرس السواحل، نجح في إنقاذ عدد 117 مهاجرا غير شرعي، من بينهم 84 رجلا، و15 امرأة، و18 طفلًا، كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 94، ميل شمال شرق طرابلس ليلة الثلاثاء الماضي.

وأكد مكتب الإعلام، أن أحد الأطفال الذين تمكنوا من إنقاذهم عمره يومين فقط، دخلت به أمه البحر في عمر يوم واحد بعد ولادة طبيعية خارج المرفق الصحي، مشيرًا إلى نقله مباشرة إلى مستشفى الجلاء للأطفال.

وأضاف أن داخل المستشفى عدّل الحبل السري له، وتقديم المساعدة الطبية العاجلة له، حيث وجد أنه يعاني من هبوط حاد في السكر، لافتًا إلى أنه بعد إسعاف الطفل جرى نقله مع أمه إلى مركز إيواء عين زارة وهوالآن بصحة جيدة.

وذكر أنه تم الوصول بالمهاجرين غير الشرعيين الآخرين فجر الأربعاء إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث جرى إنزالهم بنقطة الإنزال التابعة لحرس السواحل، مضيفًا أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة، بمركز إيواء عين زارة.