تفاصيل تكليف اللواء الحاسي بغرفة عمليات المنطقة الغربية

أخبار ليبيا 24 – خاص

تأكيدًا للتصريح السابق الذي نشرته وكالة أخبار ليبيا 24، خلال اتصال هاتفي بآمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي بخصوص تكليفه بإمرة غرفة عمليات المنطقة الغربية.

أصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر القرار رقم “108” للعام الحالي بشأن تشكيل مجموعة عمليات المنطقة الغربية .

وكلف المشير حفتر في قراره الصادر في السابع عشر من مارس اللواء ركن عبد السلام الحاسي آمراً لمجموعة عمليات المنطقة الغربية، إضافة إلى تكلف اللواء ركن الصادق المزوغي معاوناً لآمر المجموعة .

وطالب القرار بضم الأفراد والآليات والأسلحة والذمة المالية لغرفة عمليات طرابلس إلى مجموعة عمليات المنطقة الغربية وإحالة تبعية غرفة العلميات التابعة لغرفة عمليات طرابلس إلى مجموعة عمليات المنطقة الغربية برئاسة اللواء الحاسي.

وتأتي هذه الخطوة عقب تواتر الأنباء عن قرب دخول القوات المسلحة العربية الليبية إلى العاصمة طرابلس وتخليصها من قبضة المليشيات المسلحة.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اطلقوا الفترة الماضية هاشتاق عن دخول العاصمة بعنوان “تأمين العاصمة” دعوا فيه أهالي طرابلس إلى التضامن مع القوات المسلحة وأن من يبقى في بيته فهو آمن.

كما أطلقت القوات المسلحة نهاية الشهر الماضي، عملية عسكرية باسم “طوق الحمادة”، مكلفة اللواء إدريس مادي، بالسيطرة على كامل الخط الرابط بين القريات، جنوب غرب طرابلس، وصولا إلى غدامس الحدودية مع الجزائر.