مصلحة الجوازات تستعرض مع الوطنية للنفط اتفاق تقديم الدعم

أخبار ليبيا24- خاص

استعرض معاون رئيس مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية العميد حمدي العبيدي مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله استكمال الاتفاق الذي كان قد نوقش مسبقاً لتقديم الدعم اللازم للمصلحة.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مكتب منظومة الجواز الآلي عميد عادل شبش ورئيس قسم الشوًن الفنية بالمنطقة الشرقية عقيد عادل عثمان والمكلف بالإشراف على عمل المصلحة بالمنطقة الشرقية مهندس معتز العبيدي التاًكيد على استكمال توقيع مراسم الاتفاق في الأيام المقبلة.

ويساهم الدعم الذي تقدمه المؤسسة لمصلحة الجوازات في تخفيف المعاناة للمواطنين وتضيف للمصلحة الكثير في الجانب الفني لدعم وترقية وتحديث المنظومات.

كما يساهم الدعم أيضًا في الخروج من المختنقات التي سببها بطء النظام وعمل المنظومة الخاص باستخراج الجواز الإلكتروني.