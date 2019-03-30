لاتهامه السياسيين بالفساد…نواب يطالبون النائب العام بالتحقيق في تصريحات سلامة

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طالب عدد من النواب في خطاب موجه للنائب العام بالتحقيق في التصريحات التي أدلى بها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة حيث وصف الطبقة السياسية في ليبيا بأن لديها كمًا كبيرًا من الفساد يندى له الجبين.

وأكد النواب أن مثل هذه التصريحات لا يمكن أن تصدر إلا عن ثقة مسبقة في القدرة على إثبات صحتها من خلال امتلاك صاحبها أدلة دامغة أو قرائن بينة على أقل تقدير من الممكن استغلالها في إدانة هؤلاء السراق والفاسدين على فرضية صدقها.

وطالب النواب النائب العام بفتح تحقيق في هذه الاتهامات الخطيرة ومطالبة المعني بتقديم أدلته على ما ورد في تصريحاته المذكورة وفي هذه الحالة فإن الأمر لا يخرج عن أحد الاحتمالين وكلاهما في خير البلاد وصالحها.

وأشار النواب إلى أن الاحتمال الأول أن يقدم غسان سلامة أدلته على ما ورد في تصريحاته وفي هذه الحالة يتم تقديم الفاسدين ممن ذكرهم إلى العدالة لتأخذ مجراها، والاحتمال الثاني ألا يستطيع تقديم أدلة على صدق تصريحاته فيعلم الليبيين أن تصريحاته تلك ما هي إلا مجرد ابتزاز سياسي هدفه من جهة الضغط على الساسة للقبول بالإملاءات التي سيمليها عليهم في المؤتمر الجامع ومن جهة أخرى حشد الدعم الشعبي للمؤتمر من خلال تهييج الشارع الليبي ضد السياسيين لإضعاف إرادتهم ومن ثم فرض ما يريده من أجندة وتمريره.

وكان المبعوث الأممي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة وجه عديد الاتهامات في برنامج بلا حدود والذي يبث عبر قناة الجزيرة الإخبارية للطبقة السياسية حسب تعبيره، مؤكدًا أن السياسيين في ليبيا يغتصبون الأموال العامة ثم يعيدون استثمارها خارج البلاد حتى أنه اصبح هنالك كل يوم مليونير في ليبيا.