رئيس مكتب منظومة البيانات وطباعة جواز السفر عميد أبوبكر شبش يتحدث لـ”أخبار ليبيا24″ عن التطوير والتحديث بشكل شامل كامل
أخبار ليبيا24- خاص
قال رئيس مكتب منظومة البيانات وطباعة جواز السفر في مصلحة الجوازات والجنسية العميد عادل أبوبكر شبش إن التطوير والتحديث يمر وفق إجراءات ولدينا قوانين ولوائح لابد من المرور بها.
وأضاف شبش خلال لقاء مع “أخبار ليبيا24” أن من ضمن القوانين واللوائح لائحة عقود إدارية يتطلب موافقة رئاسة مجلسي الوزراء وديوان المحاسبة ونحن نسعى لتنفيذها قريبا.
وأوضح رئيس المكتب أنه نتيجة لأن التعاقد السابق كان من جهة أخرى وليست المصلحة شابه بعض العيوب والمصلحة تسعى لتطوير النظام بشكل كامل وشامل.
وأكد شبش قائلًا :”أن الحل سيكون جذري وستلاحظون ذلك فور البداية وسيكون التغيير بشكل كبير وملحوظ نحن كمصلحة أنهينا إجراءاتنا والموضوع لدى المجلس الرئاسي” .
وحول البصمة العشرية وعدم تفعيلها للأطفال قال :”القانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني ألزم مصلحة الجوازات بتزويد قاعدة البيانات الوطنية بالبيانات الحيوية للمواطن هي البصمة والصور والتوقيع ومستقبلا بصمة العين”.
وتابع رئيس المكتب :”القانون لم يصدر له لائحة تنفيذية، وغير موضح الأعمار المطلوبة وإذا تعذر الحصول على البصمة الخاصة للطفل يتدخل مشرف الموقع بالفرع أو القسم ويمرر المعاملة لكن بعض الفروع تتجنب تصوير الأطفال لأن الطفل يأخذ وقت أطول في إتمام عملية التصوير وهذه خطأ والمسؤول عليه المشرف الإداري وهذه صلاحية مشرف المواقع” .
وأضاف المسؤول :”بكل تأكيد لا يوجد شيء كامل وبقدراتنا الوطنية نبذل قصارى جهدنا لتقديم الأفضل وفق المتاح وإصدار الجواز المقروء وقريبًا الإلكتروني بعد فترة بسيطة وغذينا قاعدة البيانات الوطنية بالبيانات الحيوية لأكثر من ثلاثة مليون وخمسمائة ألف مواطن”.
وأكد شبش أن النظام سيتحسن حيث تمت الاستفادة من التجربة السابقة وتأكيد العمل لخدمة المواطن بشكل مريح وراقي، مطمئنًا المواطنين أنهم يحسون بمعاناتهم وأنهم يسعون بشكل جاد لتغيير صورة الجوازات فالوضع الحالي يؤلمنا.
وختم رئيس مكتب منظومة البيانات وطباعة جواز السفر حديثه لمراسل “أخبار ليبيا24″ :” نحن استلمنا المصلحة وبها كم هائل من التراكمات لا تعد ولا تحصى ونعمل على معالجة الخلل وتقديم خدمات أفضل بأسرع وقت ونتمنى أن نصل للمثالية” .