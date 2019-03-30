رئيس مكتب منظومة البيانات وطباعة جواز السفر عميد أبوبكر شبش يتحدث لـ”أخبار ليبيا24″ عن التطوير والتحديث بشكل شامل كامل

رئيس مكتب منظومة البيانات وطباعة جواز السفر عميد أبوبكر شبش يتحدث لـ”أخبار ليبيا24″ عن التطوير والتحديث بشكل شامل كامل

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس مكتب منظومة البيانات وطباعة جواز السفر في مصلحة الجوازات والجنسية العميد عادل أبوبكر شبش إن التطوير والتحديث يمر وفق إجراءات ولدينا قوانين ولوائح لابد من المرور بها.

وأضاف شبش خلال لقاء مع “أخبار ليبيا24” أن من ضمن القوانين واللوائح لائحة عقود إدارية يتطلب موافقة رئاسة مجلسي الوزراء وديوان المحاسبة ونحن نسعى لتنفيذها قريبا.