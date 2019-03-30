الشرطة العسكرية تتسلم مهمة تأمين مستشفى الجلاء في بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

وقعت إدارة مستشفى الجلاء للحوادث والجراحة الخميس، اتفاقية لتأمين المستشفى مع الكتيبة الأولى التابعة لإدارة الشرطة والسجون العسكرية .

وشمل الاتفاق بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمستشفى على صفحته الرسمية على “فيسبوك” على مجموعة من النقاط أهمها”منع السلاح، وضبط الزيارات، والحد من المداخل، وكاميرات المراقبة وأماكنها، ووضع أجهزة التفتيش الآلي، والتأكيد على الأطقم الطبية ارتداء بطاقات العمل، والالتزام الطبي بمواعيد العمل للحد من معاناة المواطن، وأي تقصير أو إثارة الخلل يعاقب عليه عسكريًا وليس مدنيًا، وأخيرًا حصر الموظفين الأجانب وتنفيذ القانون.

ومن جانبه أكد آمر الكتيبة الأولى مقدم عماد الزوي أن لديهم كل الصلاحيات بتأمين مستشفى الجلاء والمحافظة على أمن وسلامة المواطن، وقائلًا:” سنضرب بيد من حديد كل من يقف حيال ذلك ونتمنى ألا نجبر عليه”.

وفي تصريح سابق لمدير مكتب الإعلام في مركز بنغازي الطبي خليل قويدر أفاد أنه تقرر خلال الاجتماع الذي ضم إدارة المركز مع اللجنة الأمنية المكلفة من القائد العام للقوات المسلحة لتأمين المستشفيات، إصدار تعليمات هامة من شأنها تنظيم العمل داخل المركز.

وأضاف قويدر أنه صدرت تعليمات هامة بخصوص التقيد بارتداء الزي الرسمي لجميع العناصر الطبية والطبية المساعدة أثناء الدوام الرسمي، وحمل بطاقة التعريف اعتبارًا من 01 ابريل 2019.

وتابع :” على من لا يحملون بطاقات التعريف، التوجه إلى مكتب البطاقات واستكمال الإجراء في أسرع وقت، وسيمنع المخالف من دخول المركز الطبي”.

وشدد قويدر، على جميع العاملين في مركز بنغازي الطبي استخراج تصريح دخول المركبات الآلية اعتبارا من نفس التاريخ.

من جانبه قال مدير مكتب الإعلام في إدارة التوجيه المعنوي نقيب محمد بوخزام ، إنه تقرر وفقا للاجتماع منع السلاح، وضبط مواعيد الزيارات، والحد من المداخل، وتفعيل كاميرات المراقبة، ووضع أجهزة للتفتيش.

وأكد بوخزام أنه تقرر أيضًا ارتداء البطاقات التعريفية للأطقم الطبية والطبية المساعدة، والالتزام بمواعيد العمل للحد من معاناة المواطن.

ولفت مدير مكتب الإعلام في إدارة التوجيه المعنوي إلى أن التقصير يعاقب عليه عسكريا وليس مدنيا، مؤكدًا على حصر الأجانب وتنفيذ القانون.

وأوضح بوخزام أن هذه الإجراءات تأتي بناء على تعليمات القائد العام، المشير خليفة حفتر وبالاتفاق مع رئيس الوزراء عبدلله الثني ومدير إدارة الشرطة والسجون العسكرية لواء عبدلله نورالدين.