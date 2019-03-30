8 مليون دولار قيمة مشروعات البرنامج الإنمائي في بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

أكد مدير مكتب المشروعات في بلدية بنغازي أسامة الكزة أن إجمالي مشروعات البرنامج الإنمائي في مدينة بنغازي بلغ “37” مشروعا.

وقال الكزة إن هذه المشروعات تهدف إلى دعم الاستقرار وتعزيز القدرات المحلية على الاستقرار، واستهدفت المشروعات قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والدفاع المدني والعدل والرياضة ومشروع كورنيش بنغازي.

ووصف مدير المكتب أن مشروعات البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة بـ “أنجح المشروعات في ليبيا”، حيث تحصلت بنغازي على أكبر مخصص وقدره “8 مليون دولار”.

وأشار الكزة إلى أن آلية إنجاز تلك المشروعات تمت عن طريق تحديد الاحتياجات من قبل البلدية بالتنسيق مع القطاعات، ثم الإشراف بالتنسيق مع البلدية وإنهاء المشروع وتسليمه للمستفيد.

وقال مدير مكتب المشروعات في بلدية بنغازي :”إن وظيفة البلدية البحث عن تمويل حتى خارجي، والمهم هو النتيجة” حسب قوله.