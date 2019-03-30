بينهم موظف في الأمم المتحدة مكلف في ليبيا… تفكيك شبكة جواسيس في تونس

أخبار ليبيا24

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس بإيقاف عدد من الأشخاص من بينهم الموظف بالأمم المتحدة المنصف قرطاس المكلف بمهام في ليبيا وشخصيات مهمة، من أجل تورّطهم في الجوسسة لفائدة جهة أجنبية لم يتمّ الكشف عنها بعد.

وذكرت مصادر صحفية متطابقة أنه تمّ تفكيك المجموعة بعد متابعتهم ورصدهم من قبل الإدارة الفنية والفرقة المختصة في مكافحة الجوسسة على مدى أشهر، لافتة إلى أنه تم حجز معدات عالية الدقة مهمتها التشويش واعتراض المكالمات والتجسّس على شخصيات مهمّة بالبلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية أن العملية تمت على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس.

وأكدت الوزارة أنه تمّ حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنيّة محجّر استعمالها ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي.

يشار الى أنّ مكتب منسق الأمم المتحدة كان قد وجّه نداء الى وزارة الخارجية حول فقدان أحد موظفيها ويدعى المنصف القرطاس.