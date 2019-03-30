17 مباراة في الجولة الأولى من إياب دوري الدرجة الأولى الليبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول الجولة الأولي من إياب مسابقة دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، حيثُ ستقام 17 مباراة في المجموعات الخمسة.

وتفتتح المجموعة الأولى الجولة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي الشرارة مع النهضة، ويوم الأربعاء تشهد المجموعة مواجهتين يلتقي يها القرضابية نظيره المهدية ويواجه الأمل أوباري منافسة الهلال سبها .

فيما تقام المجموعة الثانية منافساتها يوم الاثنين، حيث يلتقي الترسانة وفاق صبراتة، ويواجه اليرموك منافسه أساريا، ويقابل النصر زليتن فريق ترهونة .

وفي المجموعة الثالثة، تبدأ منافسات الجولة يوم الثلاثاء بإجراء مقابلتين الأولى تجمع الجمارك والجزيرة، وفي اللقاء الثاني يلتقي المستقبل نظيره التصدي ، وتختتم مباريات المجموعة يوم الأربعاء حين يلتقي الملعب الليبي واتحاد الشرطة .

وتنطلق مواجهات المجموعة الرابعة يوم الاثنين بلقاءين الأول يجمع الوحدة العربية ونجوم بنغازي، وفي اللقاء الثاني يلتقي المروج ونظيره الوفاق اجدابيا، وتتواصل مباريات المجموعة يوم الثلاثاء بمواجهة النجمة وبنغازي الجديدة، وتختتم منافسات المجموعة بلقاء شمال بنغازي والطيران.

هذا وتقام منافسات الجولة الأولى لإياب المجموعة الخامسة يوم الأربعاء، حيث يتقابل الصقور والقيروان ويلتقي المختار والاندلس، و يواجه الافريقي جاره نسور مرتوبة.