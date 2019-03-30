اللواء ركن طيار “محمد منفور” لـ”أخبار ليبيا24″: غرفة عمليات الكرامة ستنتقل إلى المنطقة الغربية قريباً

أخبار ليبيا24- خاصّ

قال آمر قاعدة بنينا الجوية، وآمر غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية اللواء ركن طيار “محمد منفور” إن القوات المسلحة لها تواصل مابين الجنوب والشرق والغرب ولدينا وحدات عسكرية في الغرب والجنوب.

وفي رده على سؤال مراسل “أخبار ليبيا24″ حول تحركات القوات المسلحة العربية الليبية، في الغرب الليبي قال المنفور :”ستكون الإجابة في وقتها”.

وتابع آمر قاعدة بنينا :”القوات المسلحة في الجنوب الآن تفوق 10 آلاف جندي وضابط مسلحين وتابعين للقيادة العامة للقوات المسلحة، وهذه العمليات صدرت بتعليمات من القائد العام بتشكيل غرفة العمليات بالمنطقة الجنوبية، بعد انتقال غرفة عمليات الكرامة من بنغازي إلى درنة ثم انتقلت إلى الجنوب، والآن ستنتقل غرفة عمليات الكرامة إلى المنطقة الغربية قريباً”.

وحول العمليات العسكرية في الجنوب قال المنفور :”القوات المسلّحة قضت أكثر من 50 يوماً في تحرير الجنوب، وتمكنت من تحرير حقلي (الفيل والشرارة) من الميليشيات التي كانت تسيطر على هذه الحقول الكبيرة، وتم تأمينها وتسليمها لحرس المنشآت النفطية، وأزيلت عنها القوة القاهرة عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط”.

وتابع :”الجنوب اليوم أفضل بكثير جداً ورجع إلى حضن الوطن، بعد أكثر من 50 طلعة جوية وكانت هذه الطلعات لمساندة القوات البرية، بعد انتقال غرفة عمليات الكرامة بقيادة آمرها اللواء ركن عبدالسلام الحاسي، والطاقم الموجود معه ونحن كغرفة عمليات، طاقم آخر لمساندة القوات الجوية”.

وأشار المنفور، إلى أن أي تقدم للقوات البرية، كان تحت مظلة القوات الجوية وتم تنفيذ ضربات عدة للمرتزقة والمهربين.

وأكد آمر قاعدة بنينا الجوية، أنهم قاموا بتجهيز طائرات إيطالية اسمها “سيمركيتي” التدريبية وهي موجودة سابقًا،وتم تجهيزها بكاميرات تصويرمن ارتفاعات عالية جداً؛ لمتابعة المجموعات المسلحة الإرهابية والإجرامية، التي تجوب الصحراء و تصويرهم.

وأضاف المنفور :”إذا كانت هناك قوات برية قريبة من أي مجموعة مسلحة كانت نقوم بتوجيهها لهم، وإن كانت خارج مدى القوات البرية نقوم بقصفها بالطيران”.

وقال آمر قاعدة بنينا الجوية :”منذ أكثر من خمسين يوماً عندما دخلت القوات المسلحة إلى عاصمة الجنوب سبها لتطهيرها من المرتزقة والمهربين القادمين من مالي ومن النيجر وتشاد ومن السودان، وكان سعر لتر البنزين (3) دينار وسعر إسطوانة الغاز (100) دينار، وبعد انتهاء العمليات العسكرية رجع سعر لترالبنزين إلى سعره الطبيعي (15) قرش وسعر إسطوانة الغاز (5) دينار”.

ولفت إلى أنه تمت إزالة جميع السواتر من شوارع سبها، وتوجهت القوات المسلحة إلى جنوب المدينة وتحديدًا منطقة (غدوة وتمسة وأم الأرانب) ووصلت إلى مرزق وتم تأمين حقول النفط، وبذلك أصبح الجنوب محرراً وسيكون هناك موعد في غرب البلاد.

وقال المنفور أيضًا:إنّ قاعدة بنينا الجوية هي القاعدة الرئسية التي تتحمل الجهد الكبير، بالإضافة إلى قاعدة جمال عبدالناصر وقاعدة الأبرق الجوية وقاعدة الخروبة، بالتنسيق مع قاعدة عقبة بن نافع وهي قاعدة الوطية”.

وذكر آمر قاعدة بنينا الجوية :”كانت لدينا طائرات متمركزة في الجنوب، وهي من قاعدة الوطية وطيارين من المنطقة الغربية، وفنيين وأطقم، ونحن كسلاح جوي نعمل كفريق واحد والتقسيمات الحالية لاتسري علينا.