الخليج العربي للنفط تعلن عن اكتشافات نفطية جديدة بحقل النافورة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، أمس الخميس، عن إكتشافات نفطية جديدة بحقل النافورة التابع للشركة خلال شهر مارس الجاري .

وأكد رئيس مجلس الإدارة محمد بن شتوان، الإنتهاء من إختبار وتقييم البئر التحديدي الجديد Y51 – 3 بإمتياز 51 حوض سرت ويقع على بعد 30 كم شمال شرق حقل النافورة، ويصل إنتاج البئر 3.635 برميل من النفط الخام .

وأضاف أنه إلى جانب إنتاجية البئر الجيدة فإن هذا البئر تم حفره لتحديد إمتداد التركيب الجيولوجي (y) وإستكمالاً للأبار التي تم حفرها بالمنطقة .( y 1 – 51 L / y2 – 51 ) .

هذا وأكدت شركة الخليج، أن ما أنجز في هذا البئر كان بالتعاون مع شركة شلمبرجير بإستخدام تقنية الإحتراق في 98% منه، وبالتالي تحافظ على البيئة بمنع خروج مخلفات الإحتراق الضارة للزيت الخام والتي ستخدم لأول مرة أثناء إختبار وتقييم الأبار التطويرية