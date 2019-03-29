تعليم الوفاق تبحث تدريس اللّغة الإيطالية في المدارس

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أخبار ليبيا24ــ خاصّ

كشفت وزارة التّعليم في حكومة الوفاق الوطني، أنها بحثت مع الجانب الإيطالي إمكانية تدريس اللغة اﻹيطالية في المدارس كلغة اختيارية.

واستعرض وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني “عثمان عبدالجليل” مع السفير اﻹيطالي لدى ليبيا “جوزيبي غريمالدي” تدريب أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة اﻹيطالية، في الجامعات الليبية.

وناقش “عبدالجليل” أيضًا خلال اللقاء الذي عقد الخميس، في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس حضره مستشار التعاون الدولي “أحمد الشنطة”، دعم وزارة التعليم بالكتب والمواد التعليمية.

وبحث وزير تعليم الوفاق كذلك سبل تفعيل اتفاقية الصداقة المبرمة بين البلدين في مجال المنح الدراسية للطلبة الليبيين وتسهيل إجراءاتهم.

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