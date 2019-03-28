الشّعب اللّيبيّ يستردّ بلاده وأرضه من قبضة التّنظيم

بقلم / علي إبراهيم

لقد تميّز داعش بقدرته على خداع الشباب وإقناعهم بأنّه يعتنق الدّين الإسلاميّ وأنّه ينظّم عمليّاته على أساس التعاليم الإسلاميّة بهدف حماية الشّريعة. ومن أجل تحقيق غايات التنظيم الإرهابيّة المقيتة، بدأ العناصر ينشرون الأكاذيب والوعود المخادعة والباطلة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب المسلم الساذج البسيط الّذي يصدّق أكاذيب الدواعش بكلّ سهولةٍ.

في البداية، انضمّت أعدادٌ هائلةٌ من الشّباب الى صفوف داعش ظنًّا منهم أنه يمثّل الإسلام الصحيح ويطبق شريعته، لقد اعتقد هؤلاء الشباب أنّ داعش سيفي بوعوده لهم وسيؤمّن لهم دولة قانون عادلة لا تفرق بين المواطنين وتؤمن لهم العيش الكريم. ولكن سرعان ما وجد هؤلاء الشباب أنفسهم في شباك التنظيم الهمجي الأناني ومتروكين من دون دعمٍ أو مساندة. لم يهتمّ الدواعش بالسكان المساكين وعاملهم معاملة قاسية وغير إنسانية.

ولكن في نهاية المطاف انقلب السّحر على السّاحر، لقد تغيّرت نظرة الشّباب اللّيبيّ تجاه هذا التّنظيم المقيت الكاذب الّذي تلاعب بعواطف المساكين واستمالهم إليه لتحقيق أهدافه الشخصيّة. لم يكن الأوان قد فات ليتحّد اللّيبيون ضدّ من شرّدهم، ودمّر بيوتهم، وقتل عيالهم، ونهب ثرواتهم، لم يكن الأوان قد فات للاتّحاد والتعاون في مواجهة هذا التّنظيم المتطرّف غير الإنسانيّ. كلّ هذا الظلم دفع باللّيبيين إلى استرداد مدينتهم والدفاع عن حضارتهم والمحافظة على استقرار بلادهم وسلامتها من خلال الوقوف في وجه التّنظيم الارهابيّ داعش من دون خوفٍ ولا تردّدٍ ولا ضعفٍ.