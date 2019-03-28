بالفيديو .. الكتيبة “155” : جاهزون لتحرير طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

نشرت الكتيبة (155) مشاة التابعة للمنطقة العسكرية الغربية بالقيادة العامّة، مقطع فيديو يظهر جاهزيّة منتسبيها لخوض معركة تحرير طرابلس .

وظهر في المقطع أفراد ومنتسبو الكتيبة وهم يردون وراء الإيعاز العسكري “طرابلس جاهزون” .

وبيّن المقطع جانب من التدريبات على الرماية المباشرة في ميدان القتال، مؤكدة أن كافة منتسبيها جاهزون للظفر بإحدى الحسنيين، إما النّصر والعيش بكرامة، وإما الاستشهاد .

وكانت الكتيبة قد شاركت في عمليات تطهير الجنوب بناءً على تعليمات من القيادة العامة للجيش الوطني.