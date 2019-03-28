الأهلي بنغازي يطالب بعقد اجتماع غيرعادي لعمومية اتحاد القدم

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

طالبت إدارة نادي الأهلي بنغازي، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المكلف “عبد الحكيم الشلماني” بعقد اجتماع غيرعادي للجمعية العمومية للاتحاد.

وأوضحت إدارة النادي في بيان لها – أن هذا الطلب جاء بعد أن لوحظ تدني مستوى الخدمة في تنظيم المسابقات، والإخفاق المستمر لكل المنتخبات الليبية، إضافة إلى عدم الإعلان عن الرأي النهائي الوارد من الفيفا، بشأن مخرجات اجتماع الجمعية العمومية، الذي عقد في الفترة الماضية بمدينة المرج .

وكانت ردود فعل قوية صاحبت إخفاق المنتخب الليبي لكرة القدم في الوصول لنهائيات أمم أفريقيا (2019م)، بخسارته أمام جنوب أفريقيا الأحد، إضافة إلى خسارة المنتخب الأولمبي أمام نيجيريا، وخروجه من التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو .