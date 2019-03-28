المنفور يثني على الخدمات الصّحية طبرق وما تقدمه لتطوير القطاع 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

استقبل مدير إدارة الخدمات الصّحية طبرق بمكتبه، آمر غرفة سلاح الجو اللّواء “محمد المنفور” في إطار الزيارة التي يقوم بها الأخير إلى مدينة طبرق.

وأثنى المنفور – خلال اللقاء اليوم الخميس – على ما قدمته الإدارة من جهد واضح وملموس في تطوير قطاع الخدمات الصحية بالمدينة، معربًا عن شكره لوزير الصّحة “سعد عقوب ” الذي يعد مثالًا حيا للعطاء والعمل.

بدوره، أثنى مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق على المجهودات، التي يقوم بها المنفور ورفاقه بسلاح الجو الليبي، مؤكدًا على دعمهم الكامل للقوات المسلحة ودورها في انتشال الوطن من براثن الإرهاب .