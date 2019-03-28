جوازات المنطقة الشرقية تباشر عملها ابتداءً من يوم الأحد

جوازات المنطقة الشرقية تباشر عملها ابتداءً من يوم الأحد

أخبار ليبيا24

كشف معاون رئيس مصلحة الجوازات عميد حمدي العبيدي أن جميع فروع وأقسام الجوازات في المنطقة الشرقية ستباشر عملها ابتداءً من يوم الأحد المقبل حتى الأربعاء من كل أسبوع.

وأوضح العبيدي بحسب الصفحة الرسمية لمصلحة الجوازات والجنسية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه لتخفيف الضغط على المنظومة تم التنسيق لفتح المنظومة في الفترة المسائية.

وأكد معاون رئيس المصلحة أنه سوف يكون هناك أيضاً اقسام جديدة تنظم للتصوير في المنطقة الشرقية منها الجغبوب وجردس والبياضة.

وأفاد أنه تم أيضًا الموافقة من قبل رئيس مصلحة الجوازات عميد جمعة غريبة على فتح وتركيب منظومة تصوير في جوازات منطقة سوسة، إظضافة إلى صرف تأشيرات وبطاقات شخصية لجوازات درنة للبدء في العمل.

وقال العبيدي “بخصوص العدد المتراكم لجوازات السفر للمواطنين الذين تم تصويرهم في الفترة السابقة ولم يتم طباعتها في سنة 2018 / 2019 وعددهم 25.000 ألف سوف تتم طباعتها في مدينة طرابلس خلال الأيام المقبلة بالكامل.